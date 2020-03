Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) schränkt den Besucherverkehr an seinen Standorten in Berlin und Brandenburg stark ein und sagt eigene Veranstaltungen mit Publikum ab. Das teilte der Sender am Dienstagnachmittag mit.

Der Sender reagiert - nach eigenen Angaben - damit auf die fortschreitende Verbreitung des Coronavirus. Einschränkungen im Sendebetrieb - Fernsehen, Radio oder Online - seien derzeit nicht geplant oder absehbar.

Betroffen von der Absage seien unter anderem das 88.8-"rbbKultur Kinderkonzert" am kommenden Sonntag (15.3.) im Großen Sendesaal des rbb in Berlin oder der "Knapp daneben"-Abend mit Laith Al-Deen am 24. März im Kleinen Sendesaal.

Sendungen, die in rbb-Sälen mit Publikum produziert werden, etwa die "rbb-Praxis" oder die "Abendshow", finden bis auf Weiteres ohne Publikum statt.

Über Sendungen, die außerhalb des rbb mit Publikum entstehen, etwa "Nuhr im Ersten", wird der rbb von Tag zu Tag entscheiden. "Wir sehen unsere jetzige Regelung als Vorsichtsmaßnahme. Ob wir weitere Schritte unternehmen, beurteilen wir anhand der aktuellen Lage", sagte RBB-Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter.

Mit seiner Entscheidung orientiere sich der rbb an Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der zuständigen Behörden, die die Verlangsamung der Ausbreitung des Krankheitserregers als eine der zentralen Herausforderungen benennen. Wie es ab Anfang April weitergeht, werde die Geschäftsleitung des RBB zu gegebener Zeit entscheiden.

"Um vermeidbare Risiken auszuschließen, sagen wir zunächst bis Ende März alle Veranstaltungen mit Publikum an unseren Standorten an der Masurenallee in Berlin, in Potsdam-Babelsberg sowie in den Studios in Frankfurt (Oder) und Cottbus ab. Das schließt die Besucherführungen ein", sagte Brandstäter. "Für uns steht an erster Stelle, unseren Programmbetrieb sicherzustellen und insbesondere unserem Informationsauftrag gerecht zu werden."