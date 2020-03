Kunterbunt, szenig, originell – das ist Berlin. Deshalb wird es geliebt. Von uns Berlinern, von Gästen aus aller Welt. Berlins Reichtum – das sind auch seine vielfältigen Bars und Clubs, seine gemütlichen Kiezkinos wie das „Eva“ in Wilmersdorf, das „Bali“ in Zehlendorf oder Filmtheater im besten Sinne wie der „Delphi Filmpalast“ der Yorck-Kinogruppe. Dazu gehören Berlins Privattheater wie das Kreuzberger „BKA“ oder das „Haus der Sinne“ in Prenzlauer Berg.

Dieser Reichtum ist von heute auf morgen gefährdet, seit all diese Stätten von Kultur und Geselligkeit wegen des Coronavirus dicht sind. Gefordert sind deshalb nun all jene, deren Reichtum sich in Berlin auf andere Weise rechnet: durch den Besitz von Gewerbeimmobilien.

„Eigentum verpflichtet“, heißt es im Grundgesetz. „Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Das stand schon in der Weimarer Verfassung von 1919, es wurde mit gutem Grund ins bundesdeutsche Grundgesetz als Artikel 14 (2) übernommen.

Solidaritätsappelle gibt es derzeit jede Menge, vom Berliner Senat bis zur Bundeskanzlerin. Vorrangig zum Gesundheitsschutz.

Aber es geht in diesen Tagen mit großer Dringlichkeit auch darum, unsere akut bedrohte lebendige Kiez- und Stadtkultur zu bewahren. Auch das erfordert Bürgersinn und Zusammenhalt und ist ein Plädoyer wert.

Wie könnte es funktionieren? Zum Beispiel, indem Gewerbevermieter finanziell bedrängten Clubs, Bars, Kinos sowie Sozial- und Kultureinrichtungen, aber auch Restaurants, die unter Gästemangel leiden, die Miete zumindest zinslos stunden oder noch besser: für ein, zwei Monate senken oder möglichst erlassen.

Das wäre echte Fairness und Solidarität. Es würde zeigen, dass Berlins Immobilienbesitzer nicht nur auf ihre Rechte pochen, sondern auch ihre Pflichten ernst nehmen.