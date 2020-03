Bei dem ersten Berliner Patienten handelt es sich um einen 22-Jährigen aus Moabit, der seit Sonntag isoliert im Virchow-Klinikum untersucht wird.

Die weiteren Fälle in der Übersicht:

2. ein Mann aus Marzahn-Hellersdorf, der auf Schulfahrt in Norditalien gewesen ist, derzeit isoliert und behandelt im Vivantes-Klinikum Neukölln



3. eine Frau in Mitte, derzeit isoliert und behandelt im Charité Campus Virchow Klinikum



4. ein Mann in Tempelhof-Schöneberg, der Zuhause isoliert ist



5. ein Mann in Neukölln, derzeit isoliert und behandelt im Vivantes-Klinikum Neukölln



6. ein Mann in Mitte, derzeit Zuhause isoliert



7. eine Frau in Friedrichshain-Kreuzberg, Zuhause isoliert



8. eine Frau in Friedrichshain-Kreuzberg, Zuhause isoliert