Berlin plant Covid-19-Krankenhaus Der Senat hat beschlossen, ein Covid-19-Krankenhaus mit Kapazitäten von bis zu 1000 Patienten in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und anderen Partnern auf dem Gelände der Messe zu eröffnen. Das teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag mit. Damit sei der Senat ihrem Vorschlag gefolgt. "Diese Maßnahme ist eine Ergänzung zu der gut aufgestellten Berliner Krankenhauslandschaft, um möglichen Engpässen zu begegnen", so Kalayci. Der frühere Landesbranddirektor Albrecht Broemme soll die Maßnahmen koordinieren.

Verabredet worden sei außerdem, dass die Kliniken ihre Kapazitäten für intensivmedizinische Behandlungen mit Beatmung erweitern. Zudem sei beschlossen worden, so Kalayci, dass Krankenhäuser verpflichtet werden, planbare OPs zu verschieben, um Kapazitäten für mögliche Covid-19-Patientinnen und -Patienten zu schaffen, so Kalayci.

Durch die SARS-CoV-2-Pandemie werde es auch in Berlin immer mehr an dem Virus erkrankte geben, teilte der Senat in einer Pressemitteilung mit, das höchste Patientenaufkommen werde - je nach Verlauf der Pandemie in Deutschland - in den nächsten Monaten zu erwarten sein. "Um mögliche Engpässe zu verringern, soll in Berlin die Kapazität der stationären Versorgung um 1000 zusätzliche Betten erweitert werden." Dafür werde ein Projekt eingerichtet und verschiedene Maßnahmen umgesetzt.