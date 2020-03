Bezirke uneins über Spielplatz-Schließungen

Das könnte die nächste Entscheidung sein, die dem Senat auf die Füße fällt. Entgegen der gestern beschlossenen Leitlinien der Bundesregierung, will der Senat nicht die Spielplätze in Berlin schließen. Darauf einigten sich die Senatoren in ihrer heutigen Sitzung. Kinder sollten beim Spielen aber 1,5 Meter Abstand halten, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bei einer Pressekonferenz.



Dabei sind gerade in diesen ersten warmen Frühlingstagen, an denen zusätzlich die Kitas dicht gemacht wurden, viele Spielplätze voll. Die Bezirksstadträtin in Mitte, Sabine Weißler (Grüne), hatte deshalb in ihrem Bezirk die Spielplätze geschlossen. Im Nachbarbezirk Friedrichshain-Kreuzberg wolle man dagegen der Linie des Senats folgen, sagte Stadtrat Knut Mildner-Spinderler (Linke) unserem Redakteur Thomas Loy. Solange man genug Abstand einhalte sei dies vertretbar. Wie andere Bezirke mit ihren Spielplätzen verfahren war am Abend nicht mehr zu erfahren. Die nächsten Tagen, an denen es wieder schönes Wetter geben soll, werden es zeigen.