Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Berlin steigt weiter an. Die Gesundheitsverwaltung meldete am Samstag 216 bestätigte Infizierte (Stand: Freitag, 16.30 Uhr). Zuvor hatte das Robert-Koch-Institut mit Stand 15 Uhr 174 Infizierte angegeben.

Angesichts der steigenden Zahlen schließen ab Dienstag alle Kitas in Berlin, gab die Bildungsverwaltung am Samstag bekannt. Notbetreuungen soll es nur für Kinder geben, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind – also Ärzten oder Krankenhausmitarbeitern. Die Schulen stellen von nächster Woche an stufenweise ihren Betrieb ein. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag mit. Die Schließung soll am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen, alle weiteren Schulen folgen am Dienstag. Brandenburg folgt einen Tag später.

Nun sollen bereits am Samstag auch alle Clubs und Kneipen geschlossen werden, einige sind der Aufforderung schon jetzt gefolgt. Verboten werden jetzt alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen. Unter Auflagen sollen Restaurants und Imbisse geöffnet bleiben. Berlins Schwimmbäder sind ab Samstag dicht, auch Theater, Opern- und Konzerthäuser sowie Museen und Bibliotheken stellen ihren Betrieb ein. Der Berliner Fußball-Verband hat den gesamten Spielbetrieb im Amateurfußball ausgesetzt. Für Krankenhäuser gilt ein Besuchsverbot mit wenigen Ausnahmen, bei Heimen gibt es starke Einschränkungen.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Situation in Berlin erfahren Sie in diesem Newsblog.

