Berlin im Jahr 2034: Eine Spaziergängerin läuft durch eine Szene-Straße. Neben ihr ragen mausgraue Fassaden in die Höhe, die in beigegraue Fassaden übergehen. Es ist still auf dem Gehweg. Die Bänke vor dem Späti, einst quirliger Treffpunkt, sind seit Jahren verschwunden. Der Straßenmusiker wurde von Anwohnern und Ordnungsamt vergrault. Wo früher Nachtschwärmer vor einem Club Schlange standen, blickt ein steingrauer Büroklotz auf die Straße herab.