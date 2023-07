Das Ende der Ära Rammstein? Die domestizierte Männlichkeit

Wie unspektakulär kann ein Rammstein-Konzert unter den aktuellen Vorzeichen sein? Die Antwort ist: sehr. Seit den Missbrauchs-Vorwürfen gegen Frontmann Till Lindemann spielt die Band das erste Mal wieder in ihrer Heimat Berlin im Olympiastadion. Am Sonnabend fand der Auftakt von insgesamt drei Konzerten statt.

Im Vorfeld wurde viel spekuliert und gedroht: Die einen erwarteten mögliche Statements zu erwähnten Vorwürfen; die anderen mutmaßten über Störungen des Konzerts vonseiten verschiedener Initiativen, etwa dem Verein Campact. Dieser hatte immerhin eine Petition gestartet, mit dem Ziel, dass das Konzert abgesagt würde. Auf Twitter kündigten einige User Aktionen gegen die Band an.

Passiert ist all das nicht: Es gab zwar einige Demonstrant:innen und kurzzeitig erhitze Stimmung zwischen den Fronten, aber das wars. Die Band trat auf, es gab keine Vorfälle. Auch ließen sich Rammstein zu keinerlei Äußerung hinreißen. Überhaupt war direkte Kommunikation mit dem Publikum rar, zwischendurch rief Lindemann „Berlin!“ oder „Wir sind zu Hause!“ Die Antwort der Fans war natürlich Jubel.

Gekreischt und gejohlt wurde auch ansonsten brav an den dafür vorgesehenen Stellen, die gereckten Hände bewegen sich im Takt. Es gab keine Moshpits, keine Ausraster. Die Feier des archaischen Männertypus, des unbändigen Wilden, wie Rammstein sie Zeit ihres Lebens inszeniert, sie wirkt aktuell erstaunlich domestiziert. Wie ein harmloses schlagerskes Metal-Pop-Musical mit viel Feuer und Konfetti, für ein Publikum, das gerne auch zu Helene Fischer schunkelt.

War das nicht aber schon immer so? Oder geht man nach den Missbrauchs-Vorwürfen gegen den Rammstein-Frontmann stärker mit ihm ins Gericht? Denn abgesehen von allen moralischen und gesetzlichen Belangen, ist auch folgendes in Gang gesetzt worden: Selbst die leidenschaftlichsten Befürworter Lindemanns mussten zumindest Skepsis walten und den Verdacht gelten lassen, dass das feingeistige Genie Lindemann eigentlich ein ziemlich stumpfer Typ ist und seine Poesie keinerlei doppelten Boden hat, sondern recht einfache Bedürfnisse im Publikum befriedigt. Till Lindemann: Doch kein Neuzeit-Mephisto, der mit dem Bösen kokettiert und dabei Gutes schafft.

Es bleibt gar nicht so viel übrig, wenn man Rammstein das kluge Herausfordern kleinbürgerlicher Rassimen und Sexismen abspricht: Dann sind Textzeilen wie „Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt“ völlig egal und jegliche Phallus-Symbolik auf der Bühne ist nicht mehr als die zur Schau gestellte Potenzneurose eines alternden Mannes.

Hinzu kommt, dass die Diskussionen der letzten Monate, seit die Irin Shelby Lynn im Mai 2023, von einer perfiden Infrastruktur aus Machtmissbrauch und Sex um Till Lindemann berichtete, auch noch andere Fragen aufgeworfen hat: Die Fassade des spatenstrammen Männerbundes, aus dem Rammstein angeblich besteht, begann zu bröckeln. Es wurde offensichtlich, dass hinter den Kulissen jedes Bandmitglied sein eigenes Ding macht. Ob nun in irgendwelchen Kammern unter der Bühne oder auf After-Show-Partys. Tatsächlich klingt das zwischen den Zeilen auch bereits in Flakes Buch „Heute hat die Welt Geburtstag“ von 2017 an, in dem er beschreibt, wie jeder einzeln zu Shows fährt, obwohl man gemeinsam auf Tour ist.

Entsprechend geben einige Fans auf Nachfrage zu, dass sie sich tatsächlich vorstellen können, dass dies die letzte Rammstein-Tour sein dürfte. Schon länger halten sich Gerüchte, dass die Bandmitglieder ohnehin längst aufhören möchten. Der Skandal um Lindemann könnte ein angenehmer Exit aus der jetzigen Situation sein.

Wird also im Olympiastadion nun eine Band zu Grabe getragen und mit ihr ein Menschenbild, dass sowieso aus der Zeit gefallen ist? Schwer zu sagen: Die drei Berliner Konzerttermine sind beinahe ausverkauft. Vonseiten der Fans also vermutlich nicht. Das Ende einer Ära ist dennoch angebrochen, denn Rammstein ist seit diesem Jahr eine andere Band als vorher, der gesellschaftliche Blick auf sie hat sich verändert. Und das war längst nötig.