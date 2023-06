Das Rätsel vom Glienicker See Was ist das für ein Becken am Berliner Badesee?

Dieses 8 Meter tiefe Becken am Glienicker See in Berlin-Kladow verursacht viele Fragezeichen bei Badegästen. Ein Fußballplatz? Nein, das Bauprojekt an der Uferpromenade war hier schon vor 2 Jahren Thema im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Diskutiert wird sogar noch viel länger. Die Straßen am Kladower Ufer haben mächtige Schlaglöcher, aber keine Gullys und keine Kanalisation.

Und wenn es dort richtig schüttet, rauscht das Wasser zum tiefsten Punkt und reißt alles mit: Staub, Hundedreck, Gummireste (von Autoreifen). Der tiefste Punkt ist der Glienicker See, dessen Wasserqualität am Ende leidet. Also wird das Wasser in Rohren gesammelt und zum Regenversickerungsbecken gelenkt, das zwischen dem Parkplatz Seekorso und dem einstigen Kladower Freibad liegt. Früher befanden sich hier mal Tennisplätze.

Vor 1,5 Jahren sah es noch so aus. © André Görke

„Das Regenwasser passiert im Becken die sogenannte belebte Bodenzone, um dann geklärt in Richtung Halbinsel bzw. Groß Glienicker See abgeleitet zu werden“, haben mir die Wasserbetriebe mal erklärt. „In dem Bauwerk werden Abschwemmungen aus dem Regenwasser herausgefiltert, die beispielsweise aus Reifenabrieb und Bremsstaub bestehen.“

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken - in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

Verrammelte Türen, mehr Wachschutz: Einbrecherbande im Rathaus unterwegs

im Rathaus unterwegs „Alle hacken auf mir rum!“ Exklusives Interview mit dem Flügel, der ganz klapprig in der Aula des Lily-Braun-Gymnasiums steht und jetzt Hilfe braucht

steht und jetzt Hilfe braucht Klick! Spandau bekommt zwei feste Blitzer

Unfall-Hotspots : Gleich 3 Spandauer Orte weit vorne

: Gleich 3 Spandauer Orte weit vorne MBO-Startschuss: 35.000 Meter überm Falkenhagener Feld

Luftwaffenkommando Kladow: Kampflugzeuge üben am Himmel

Kladow: Kampflugzeuge üben am Himmel Zahl der Woche: 88.000 Euro für Fußgängerquerung

für Fußgängerquerung Ärger über Müll: Dreck im Wald, Dreck am Badestrand - dabei könnte das Personal besser genutzt werden

- dabei könnte das Personal besser genutzt werden „Nutzen Sie die gelbe Tonne doch anders“: Senat und BSR über die Müllumstellung

doch anders“: Senat und BSR über die Müllumstellung „Wir holen kein Wasser mehr aus der Havel “: Stadtrat über die Hitze, Bewässerung und trockene Wiese

“: Stadtrat über die Hitze, Bewässerung und trockene Wiese Neuer Brunnen vorm Schwimmbad Gatower Straße , neuer Brunnen am Jugendplatz in Siemensstadt

, neuer Brunnen am in Siemensstadt Post in Staaken schließt

schließt Musikschule lädt ans Havelufer

lädt ans Havelufer Akkordeon-Festival und Orgel-Festival in Spandau

Tiergottesdienst in Heerstraße Nord

in Heerstraße Nord Vom Pazifik nach Spandau: Special Olympics in Hakenfelde, Tiefwerder - und Fackellauf am Sonnabend

in Hakenfelde, Tiefwerder - und Fackellauf am Sonnabend Fête de la Musique in Spandau: 5 Tipps aus 5 Spandauer Kiezen zum großen Festtag

...und noch mehr aus Spandau lesen Sie im neuen Spandau-Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke.