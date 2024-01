Das schnellste Finanzamt Berlins In Steglitz ist der Bescheid nach 38,2 Tagen fertig

Nach einer bundesweiten Auswertung der Bearbeitungszeiten von 300.000 Steuererklärungen benötigten die Berliner Finanzämter im vergangenen Jahr im Schnitt 51,4 Tage für den Steuerbescheid. Das Finanzamt Steglitz jedoch schaffte das Prozedere in nur 38,2 Tagen – und darf sich mit dem inoffiziellen Titel „schnellstes Finanzamt Berlins“ küren. Erhoben hat die Daten das Online-Portal „Lohnsteuer Kompakt“.

Das zweite Finanzamt im Bezirk Steglitz-Zehlendorf kann bei diesem Tempo nicht mithalten: Die Zehlendorferinnen und Zehlendorfer werden neidisch auf das Steglitzer Finanzamt in der Schloßstraße schielen. Denn im Finanzamt Zehlendorf in der Martin-Buber-Straße 20 wird an den Steuerbescheiden fast doppelt so lang gefeilt – das Online-Portal weist 72 Bearbeitungstage aus.

Allerdings punkten die Zehlendorfer Finanzbeamtinnen und -beamten an einer anderen Stelle – bei der Kundenzufriedenheit. Auf einer Skala von eins (unzufrieden) bis fünf (Spitzenservice) kommt das Zehlendorfer Amt in puncto Freundlichkeit, Kommunikation und Rückerstattung auf eine Gesamtnote von 4,6. Erstaunlicherweise wurde die gleiche Note auch für die Bearbeitungsdauer vergeben.

Die Steglitzer Finanzbehörde ist zwar deutlich schneller, schneidet aber bei der Bewertung durch seine Klienten schlechter ab: Die Gesamtnote lautet 3,4, die für Berliner Finanzämter rasante Arbeitsgeschwindigkeit wird nur mit einer 3,5 goutiert. Das Rennen um das Ranking 2024 ist eröffnet.

