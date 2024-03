Deformierte Pfoten und angezüchtete Klappohren Berliner Tierheim kämpft gegen Überzüchtung von Haustieren

Die grauhaarige Katze kann nur ungelenk hüpfen, weil ihre Vorderpfoten deformiert sind. Der Scottish Fold ist Opfer tierverachtender menschlicher Eitelkeit. Dieser Katzenart wurden Klappohren angezüchtet, aber dieser Gendefekt löste wie Dominosteine weitere Probleme aus. Deformierte Pfoten zum Beispiel.

Gefilmt wurde die Katze im Tierheim Berlin. Ihre Schmerzen waren so groß, dass man sie einschläfern musste. „Sie ist jetzt im Katzenhimmel“, sagt Eva Rönspieß. Sie leitet das Tierheim.

Infoabend zum Thema optimale Heimtierhaltung

Eva Rönspieß hat das Video am Dienstagabend vorgeführt, zusammen mit weiteren Bildern überzüchteter oder katastrophal gehaltener Haustiere. Die Bilder sollten Mitleid und Entsetzen auslösen, aber auch zu einer optimalen Tierhaltung motivieren, das war der Grund für den öffentlichen Infoabend zum Thema „Sachkunde statt Kuscheltierdrama – über Probleme der Heimtierhaltung“. Organisiert hatte die Veranstaltung das Tierheim zusammen mit der Landestierschutzbeauftragten Kathrin Herrmann.

Die meisten Beißvorfälle gibt es mit Schäferhunden und Dackeln. Eva Rönspieß, Leiterin des Tierheims Berlin

Rund 50 Zuhörer saßen im Saal, 260 waren online zugeschaltet, sie lernten die Folgen überzüchteter Rassen kennen, bei Hunden oder Katzen. Achim Gruber, Leiter des Instituts für Tierpathologie an der Freien Universität, listete die gesundheitlichen Probleme auf, die der Drang nach Reinrassigkeit und vermeintlicher Schönheit von Tieren auslöst.

Hüftprobleme, zu kleine Köpfe, Darmprobleme

Ein Auszug: „Hüftprobleme, Kurzatmigkeit, zu kleine Köpfe, Augen, die nicht in die Augenhöhlen passen, Darmprobleme, Wirbelsäulendeformierungen.“ Höchste Zeit für Eva Rönspieß, gegen solche Zustände zu kämpfen. Die Regeln der Tierhaltung müssten verschärft werden, fordert sie. 1200 Tiere leben derzeit in ihrer Einrichtung, viele Opfer von Gendefekten. Abgegeben von Menschen, die mit den Tieren überfordert oder denen die Tierarztrechnungen zu hoch waren. Deshalb hat die Tierheimleiterin klare Forderungen an die Politik.

Verpflichtender Sachkundenachweis

Verpflichtender Sachkundenachweis vor dem Kauf eines Tieres: Damit sollen Käufer lernen, wie man das entsprechende Tier artgerecht hält, welche Ansprüche es hat, welche Besonderheiten ein Besitzer berücksichtigen muss. Das Tierheim ist derzeit bis zum Anschlag voll mit Kaninchen, die völlig falsch gehalten worden waren. Kaninchen sind Gruppentiere, sie dürfen eigentlich nicht allein leben. Vor allem sind es Fluchttiere. Doch viele Kaninchen leben allein, oft in kleinen Käfigen. Dass diese Tiere dort und Angst und Schrecken sitzen, weil sie nicht fliehen können, das sehen viele Besitzer nicht.

Auch Meerschweinchen und Wellensittiche sind Gruppentiere, sie verkümmern, wenn sie allein gehalten werden. Aus Sicht des Tierheims sind Kaninchen und Meerschweinchen keine Tiere für Kinder.

48 So viele Zuchtkatzen wurden bei einer Razzia in einer Zweizimmerwohnung gefunden

Katzen benötigen mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie Hunde, auch das wissen viele Besitzer nicht. Stattdessen werden sie teilweise behandelt wie Möbelstücke. Oder noch grausamer. Vor wenigen Tagen wurden in einer Zweizimmerwohnung in Hellersdorf bei einer Razzia 48 Zuchtkatzen gefunden.

Hunderführerschein mit praktischer Prüfung

Abschaffung der Rasseliste für spezielle Hunde, gekoppelt mit einem verpflichteten Hundeführerschein: Eva Rönspieß hält diese Liste, auf der Hunde aufgeführt sind, die als besonders gefährlich eingestuft werden, für „stigmatisierend“. Die meisten Beißvorfälle seien verbunden mit Schäferhunden und Dackeln, „aber diese Hunde stehen nicht auf der Liste“. Stattdessen müsse man sich jeden Hund einzeln ansehen.

Und deshalb fordert sie verpflichtend einen Sachkundenachweis sowie eine praktische Prüfung vor einem Kauf. Wer sich nicht über einen Hund und die Form seiner optimalen Haltung informiert, werde nie eine Beziehung zu seinem Tier aufbauen, der werde nie verstehen, wie es sich verhält. Ein Käufer muss die Bedürfnisse seines Hundes kennen.

„Wir haben einen Golden Retriever“, sagt Eva Rönspieß. „Die Rasse ist ein klassischer Familienhund. Aber dieses Tier ist jetzt hochaggressiv, weil es sehr schlecht gehalten wurde.“

Reglementierung des Online-Tierhandels

Noch immer kann man problemlos online Tiere kaufen. Auf diese Weise werden oft Hundewelpen angeboten, die teilweise später aus dem Kofferraum heraus den Besitzer wechseln. Eva Rönspieß verlangt, dass niemand online ein Tier verkaufen darf, der keinen Sachkundenachweis vorweisen kann.

Aber so lange es keine verschärften Regeln gibt, muss sich das Tierheim um geschundene Kreaturen kümmern. Um fünf Scottish Fold-Katzen zum Beispiel, die ebenfalls bei einer Razzia gefunden wurden. Zwei der Katzen mussten eingeschläfert werden. Die anderen drei sind medizinisch betreut und jetzt in der Vermittlung. Wer sie nimmt, hat zumindest eine Sorge los: Die Tierärzte des Tierheims kümmern sich auch weiterhin um die medizinische Betreuung.