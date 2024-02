Der große Bezirks-Überblick Diese Schulbau-Projekte werden 2024 in Berlin fertig

Probleme im Berliner Schulwesen wirken oft unlösbar: Lehrkräftemangel, schlechte Leistungen, hohe Schulabbrecherquoten. Doch obwohl auch der Platzmangel Berlins Schülerinnen und Schüler noch Jahrzehnte begleiten wird, ist unübersehbar: Hier passiert wirklich etwas. Rund 30 Schulen in zehn Bezirken sollen in diesem Jahr planmäßig fertig gebaut, erweitert oder saniert und an die Schulgemeinden übergeben werden.