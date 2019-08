Die Diagnose Krebs ist auch für Angehörige ein Schock. Wie erzähle ich als betroffene Frau zum Beispiel den Kindern von der Erkrankung, wenn überhaupt?

Ja, gerade mit den Kindern sollte man über die Krankheit sprechen, selbst wenn es natürlich oft der erste Impuls ist, den Kindern nichts zu sagen, um sie zu schützen. Kinder haben sensible Antennen für Geheimnisse in der Familie und spüren sehr schnell, dass die Eltern etwas bedrückt. Die Fantasien, die sie dann dazu entwickeln, sind oft wesentlich belastender als von der Krebserkrankung der Mutter konkret zu erfahren. Besonders ältere Kinder erleben es dabei als Vertrauensbruch, nicht informiert zu werden. Im optimalen Fall kann in einem Gespräch über die Diagnose auch schon erzählt werden, welche Behandlung erfolgen soll.



Wie kann man als Mutter mit eventuellen Nachfragen am besten umgehen?

Offen und ehrlich, ohne mit Details zu überfordern! Kinder müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen die Wahrheit gesagt wird. Die letztlich drängendste und für die Mütter natürlich schwierigste Frage ist, ob sie am Krebs sterben wird. Da ist es sehr wichtig, ehrlich zu sagen, dass eine Heilung nicht versprochen werden kann, aber die Mutter alles dafür tut, wieder gesund zu werden.



Und wie ist es mit dem Partner? Kann so eine Diagnose die Beziehung verändern?

Eine Krebsdiagnose ist auch für eine Partnerschaft eine Herausforderung und Belastungsprobe. Angehörige reagieren ja ebenfalls mit existentiellen Ängsten, die sie ihren Liebsten gegenüber aber meistens nicht äußern. Besonders Männer haben das Gefühl, stark sein zu müssen, fühlen sich aber oft hilflos. Dann ist es wichtig, zueinander offen zu sein und auszusprechen, was sich jeder vom anderen wünscht: Einfach nur zuhören, in den Arm nehmen oder auch ganz Konkretes wie eine Massage oder ein leckeres Essen. Zur seelischen Entlastung des Partners kann zudem eine psychoonkologische Beratung hilfreich sein – entweder für ihn alleine oder gemeinsam als Paar.



Gibt es Tipps, wie ich als Angehöriger oder Freund am besten mit einem Krebspatienten umgehe? Wie kann ich ihn unterstützen?

Auch wenn es vielleicht schwerfällt: Halten Sie sich mit gut gemeinten Ratschlägen ebenso zurück wie mit der Aufforderung, „nur positiv zu denken“ und „kämpfen zu müssen“! Damit wird man den Gefühlen der Betroffenen nicht gerecht und erzeugt nur Druck. Besser ist es, immer wieder zu fragen, was die Erkrankte gerade brauchen kann und so zu signalisieren: Ich begleite dich auf deinem ganz eigenen Weg und bin auch für dich da, wenn dich Ängste, Zweifel und Sorgen belasten!

Krebs ist zwar heilbar, aber eben auch lebensbedrohlich. Wie stark beschäftigt der Tod Ihre Patienten?

Mit der Diagnose Krebs wird uns unsere Sterblichkeit ganz konkret vor Augen geführt. Insbesondere für erkrankte Eltern ist dieses Thema in der Sorge um die Kinder besonders präsent. Für manche kann es da entlastend sein zu klären, was mit den Kindern im Falle des eigenen Todes passiert. Für sehr viele Frauen ist dieses Bewusstwerden der Endlichkeit des Lebens auf jeden Fall ein Anlass, innezuhalten und Bilanz zu ziehen: Bin ich zufrieden, wie ich mein Leben führe oder gibt es etwas, das ich vielleicht schon lange ändern will? Zudem fühlen sich viele Frauen durch die Diagnose auch motiviert, ihre eigenen Bedürfnisse nun an erste Stelle zu setzen und zu lernen, gut für sich zu sorgen.



Krebs gilt als chronische Krankheit, die auch nach Jahren wieder auftauchen kann. Wie kann man lernen, mit dieser Angst zu leben?

Genau dieses Thema wird von den Frauen nach Abschluss der Behandlungen sehr oft angesprochen, wenn sie als geheilt gelten und auch so aussehen, sich aber weder körperlich noch seelisch danach fühlen. Das durch die Diagnose erschütterte Vertrauen in den Körper wiederzugewinnen, braucht Zeit, und die Seele hat nach den oftmals langwierigen Behandlungen überhaupt erstmals Gelegenheit, das Erlebte zu realisieren. Als sehr hilfreich und ermutigend wird in dieser Situation oft der Austausch mit ehemals Betroffenen empfunden, die von ihren Strategien berichten, mit den immer mal wieder auftretenden Ängsten vor einer Wiedererkrankung umzugehen. Dazu kann auch gehören, die Angst zu Ende zu denken und sich einen Plan für „den Fall, wenn“ zu machen – mit konkreten Handlungsmöglichkeiten, bewährten Ressourcen und hilfreichen Kontakten.