„Die Bedrohung lauert täglich“ Berliner Polizei registriert mehr Gewaltvorfälle an Schulen

Auf dem Pausenhof einer Gemeinschaftsschule in Kreuzberg stehen sich zwei Schüler gegenüber, eingerahmt von einem Pulk Mitschüler. Die beiden Jugendlichen starren sich hasserfüllt in die Augen, Beleidigungen fallen. Die Mitschüler stacheln sie immer weiter an, jeden Moment könnte eine Schlägerei beginnen. Plötzlich zückt einer der Kontrahenten ein Messer. Panik bricht aus. Sein Gegner flüchtet, auch die Zuschauer rennen davon.