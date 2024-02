„Die SPD hat sich von ihrer Kernklientel entfernt“ Erstes Duo gibt Kandidatur für den Berliner Partei-Vorsitz bekannt

Warum braucht die SPD Berlin eine neue Spitze?

Böcker-Giannini: Wir sehen, dass sich die SPD als Partei der Arbeitenden und der Arbeit in den vergangenen Jahren immer weiter von ihrer Kernklientel entfernt hat. Das gilt sicherlich nicht nur für Berlin, sondern für die gesamte SPD. Wir sollten diese Klientel wieder viel mehr in den Blick nehmen. Und: Es steht nicht gut um die Berliner SPD. Wir brauchen deshalb eine andere Kultur in unserer Partei.