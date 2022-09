Die Wahl, die Folgen, die Kritik Antworten auf die wichtigsten Fragen zur möglichen neuen Abstimmung in Berlin

Auch wenn die Einschätzung nur „vorläufig“ ist: Nach der Verhandlung des Landesverfassungsgerichts am Mittwoch stehen die Zeichen in Berlin auf eine komplette Wiederholung der Wahl für das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen. Es wäre eine Zäsur für die Stadt. Noch steht die Entscheidung zwar aus. Sollte das Gericht bei seiner Haltung bleiben, stellen sich in Berlin politische, administrative und verfassungsrechtliche Fragen. Ein Überblick.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden