Die wollen noch spielen Das sind die jüngsten Bewohner von Zoo und Tierpark Berlin

Pit und Paule sind die Stars des Berliner Zoos. Die zwei Riesenpandas wurden im August 2019 in der Hauptstadt geboren. In ganz Deutschland kann man nur hier Riesenpandas sehen. Die Tierbabys dieser besonderen Art übten in den vergangenen Jahren eine besondere Faszination aus. Aber es gab noch mehr süßen Nachwuchs in Tierpark und Zoo.

Der erste Manul-Nachwuchs im Tierpark (siehe oben), und dann gleich vier Junge. Die Katzenart aus Zentralasien ist zum Internetstar geworden – wegen ihrer Mimik. Ob grummelig oder niedlich, die Gesichtsausdrücke der Manuls werden für diverse Memes verwendet. Seit April gibt es die seltene Katzenart jetzt auch im Tierpark. Wer Glück hat, kann die Mini-Manule im Tierpark-Himalaya entdecken.

Vier Manul-Jungtiere können im Tierpark Friedrichsfelde bestaunt werden. Typisch für diese Wildkatzen ist übrigens ... © picture alliance/dpa/Tierpark Berlin/Marc Scharping

... der mürrische Blick. © imago/Hohlfeld

Ebenfalls in Friedrichsfelde ist Giraffe Frieda mit ihrer Mutter Amalka daheim. © dpa/Fabian Sommer

Bereits im vergangenen Jahr kam Giraffenmädchen Frieda im Tierpark Friedrichsfelde zur Welt. Die Eltern sind Amelke und Jabulani. Giraffen sind mit rund sechs Jahren ausgewachsen. Solange bleibt die kleine Frieda wohl noch das Nesthäkchen der Herde.

Im Zoo vertreibt sich das kleine Gorilla Mädchen Tilla ... © imago/Olaf Wagner

Über zwei Jahre ist es bereits her, dass es Nachwuchs bei den Berliner Menschenaffen gab. Gorillamädchen Tilla bekam zum zweiten Geburtstag im Zoo eine dreistöckige Zucchini-Karotten-Torte – vegan und zuckerfrei. Ähnlich wie bei Menschen kommen Gorilla-Junge nach rund acht bis neun Monaten zur Welt. Und sind auch erst in einem Alter zwischen 15 und 18 Jahren ausgewachsen. Das Gorillamädchen Tilla wird also noch eine ganze Weile zu den kleinen unter den größten Affen zählen.

... mit allerhand Schabernack die Zeit. © imago/Olaf Wagner

Voll auf die Nuss. Dieser junge Präriehund genießt seinen Snack ... © dpa/Gerald Matzka

... im Tierpark. Die Nagetiere sind übrigens ursprünglich in der Prärie Nordamerikas zuhause. © dpa/Gerald Matzka

Was ist das? Ein Kurzschnabeligel-Junges! Mit der Geburt hat der Tierpark Berlin sehr seltenen Nachwuchs dieser Tierart bekommen. © picture alliance/dpa/Tierpark Berlin/Marc Scharping

Obacht! Der Tierpark darf sich glücklich schätzen über dreifachen Capybaras-Nachwuchs. © dpa/Zoo Berlin/Marc Scharping

Der Neuzugang bei den Wasserschweinen – oder auch Capybaras – im Zoo ist noch ganz frisch. Kaila, Lara und Theo sind inzwischen rund zwei Monate alt. Capybaras bekommen einmal im Jahr Nachwuchs und sind die größten Nagetiere. Sie sind eigentlich in feuchten Regionen Südamerikas zu Hause und fühlen sich – wie der Name schon sagt – im Wasser sehr wohl.

Die drei kleinen Wasserschweine heißen Kaila, Lara sowie Theo ... © imago/Olaf Wagner

... und sind auch gerne an Land. © imago/Olaf Wagner

Die Eisbärin Hertha ist mittlerweile fünf Jahre alt und gar nicht mehr so leicht von Mutter Tonja zu unterscheiden. Das Mutter-Tochter Gespann tobt weiterhin im Zoo.

Eisbärin Hertha ist bereits fünf, ... © imago/Oliver Willikonsky

... aber offensichtlich im besten Tobealter. Ach ja. Sie lebt mit Mutter Tonja im Tierpark. © imago/Oliver Willikonsky

Im Zoo chillen diese beiden jungen Sumatra-Tiger ... © dpa/Paul Zinken

... und sie heißen Luise und Lotte. © dpa/Paul Zinken

Die Tigermädchen Luise und Lotte – anders als ihre Namensverwandten aus Erich Kästners doppeltem Lottchen – gemeinsam bei ihren Eltern Mayang und Jae Jae. Die Sumatra-Tiger sind am 1. September im Tierpark Friedrichsfelde geboren und sind inzwischen ganz schön gewachsen. Sumatra-Tiger leben sonst nur auf der indonesischen Insel Sumatra und sind die kleinste Unterart der Tiger.

Hier kommen wir zum Roten Panda, auch Katzenbär genannt, beim Futtern von Bambusblättern in Friedrichsfelde. © imago/Hohlfeld

Ebenfalls mit Bambus verlustieren sich die Pandas Pit und Paule im Zoo. © dpa/Paul Zinken

Die Pandas Pit und Paule sind inzwischen ausgewachsen. Da sie nur eine Leihgabe aus China sind, werden sie wohl im Herbst wieder nach China verschifft, ein genauer Zeitpunkt steht aber noch nicht fest. Ihren dritten Geburtstag werden die beiden aber noch in Berlin verbringen.

Und nun müssen Sie stark sein! Die in Berlin geborenen männlichen Zwillinge, ... © dpa/Zoo Berlin/Zoo Berlin

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

... die ursprünglich auf die Namen Meng Yuan (links) und Meng Xiang getauft wurden, werden uns im Herbst verlassen. Sie waren nur eine Leihgabe aus China. © picture alliance/dpa/Christoph Soeder