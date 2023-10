Die Zukunft des Internets Eine kostenlose Ausstellung entführt die Berliner in digitale Welten

Das Internet neu denken und als Ort begreifen, in dem schier alles möglich scheint: In diesem Sinne präsentiert sich die kostenfreie Ausstellung von Mozilla, der Entwicklerin des Browsers Firefox. ‘Reclaim the Internet, zu Deutsch ‘Fordere/Erobere das Internet zurück’, will den Besuchern das Internet der Zukunft näherbringen. Vorgestellt wird die Vision einer digitalen Welt, die auf ethischen und verantwortungsvollen Prinzipien sowie dem ursprünglichen Community-Gedanken basiert.

Das Unternehmen Mozilla, das gleichzeitig auch eine Non-Profit-Organisation ist, zeigt in vier Räumen der Alten Münze noch bis 16. Oktober, wie sich online Fehlinformationen verbreiten, welche Sicherheitslücken es gibt, welche Rolle die Entwicklung künstlicher Intelligenz spielt und welche Macht unsere Daten innehaben. Die Ausstellung ist auch eine Einladung, nicht nur über die digitale Zukunft nachzudenken, sondern diese selbst zu gestalten.

Die Zukunft selbst gestalten

Mozilla möchte mit der Ausstellung eine Rückbesinnung auf die gemeinschaftlichen Aspekte des Internets. Die Möglichkeiten eines weltweiten Austausches und gemeinsamer Problemlösung. Das Internet als Ort des Entdeckens.

Somit dient diese Ausstellung einerseits dem Unternehmen als Plattform, seinen eigenen Kurs neu zu setzen und mitzuteilen. Andererseits bietet sie den Besuchern die Möglichkeit, motiviert statt deprimiert in die Zukunft zu schauen. Sich zwar der Risiken und Schwierigkeiten bewusst zu sein, aber gleichzeitig neugierig und selbstbestimmt die Möglichkeiten des Internets in die Hand zu nehmen.

Anlass ist das 25-jährige Jubiläum des Unternehmens. Anstatt eine Feier mit ausschweifenden Lobeshymnen und Vorträgen für ein exklusives Fachpublikum zu organisieren, wurde diese Ausstellung ins Leben gerufen. Da der Eintritt kostenlos ist, können alle Interessierten der Alten Münze Berlin einen Besuch abstatten. Lediglich ein Zeitfenster muss vorher online gebucht werden. Gebucht werden können die Termine hier.