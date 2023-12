Dieb im Auto der Schwester entdeckt Zeuge ermöglicht Festnahme in Berlin-Kreuzberg

Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte am Mittwochabend in Berlin-Kreuzberg ein mutmaßlicher Dieb festgenommen werden. Laut Angaben der Polizei hatte der 23-Jährige gegen 18.30 Uhr am Kottbusser Damm auf dem Fahrersitz des geparkten Autos seiner Schwester einen Fremden bemerkt.

Als der 20-jährige Eindringling aus dem Auto ausstieg, stellte ihn der Zeuge zur Rede, hielt ihn mit Hilfe von Passanten fest und alarmierte die Polizei. Die eintreffenden Einsatzkräfte übernahmen den Tatverdächtigen.

Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen fanden sie Betäubungsmittel, ein Pfefferspray sowie mutmaßliche Beute aus vorangegangenen Diebstählen. Anschließend wurde der Mann einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt.