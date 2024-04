Tagesspiegel Plus Diese Luft atmen wir in 20 Jahren : Was die Klimakrise für die Berliner Luftverschmutzung bedeutet

Saharastaub, Abgase, Ozon: Tragen wir draußen bald alle Masken? Wir erklären, wie sich die Luftqualität in Berlin verändert. Neben guten Nachrichten gibt es auch einen Wert, der beunruhigt.