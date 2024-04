Saharastaub und Hitzewelle „Die Temperaturen werden für die Jahreszeit durch die Decke gehen“

Erneut kündigt sich Saharastaub über Deutschland an. Mit einem Warmluftschub aus Süden soll ab Sonntag wieder Wüstenstaub aus Nordafrika in der Atmosphäre bis nach Mitteleuropa gelangen. Erst am Karsamstag war eine mächtige Saharastaubwolke in großer Höhe über Deutschland hinweggezogen und hatte den Himmel stellenweise rotbraun gefärbt.

Der Staub in der Atmosphäre ist nicht nur Ursache für spektakuläre orangerote Sonnenauf- und -untergänge, er beeinflusst auch direkt das Wettergeschehen. So sollte es am vergangenen Wochenende in einigen Regionen Deutschlands über 20 Grad warm werden, doch die Staubwolke dämpfte die Sonneneinstrahlung und damit die Temperaturen.

Auch für das kommende Wochenende, an dem eine starke Südströmung bei klarem Himmel theoretisch 25 oder sogar 30 Grad bringen könnte, ist es fraglich, ob es tatsächlich so warm wird. Das hängt letztlich auch von der Menge und der Zugbahn des Saharastaubes ab. Noch ist unklar, ob erneut so viel Saharastaub wie an Ostern zu erwarten ist.

Nach der Vorhersage des Skiron-Modells der University of Athens (UOA) werden am kommenden Sonntag und Montag am Boden zumindest in Süd- und Ostdeutschland ähnliche Staubmengen wie an Ostern erreicht, auch in der Atmosphäre dürften die Werte hoch ausfallen.

Mit der heißen Saharaluft, die in den nächsten Tagen über Deutschland zieht, werden theoretisch auch neue Hitzerekorde für die erste Aprildekade möglich. Der deutschlandweite Rekord für diesen Zeitraum liegt bei 27,7 Grad und wurde am 7. April 2011 in Rheinfelden bei Karlsruhe aufgestellt.

Um den deutschen Hitzerekord für den Monat April von 32,9 Grad, gemessen am 28. April 2012 im fränkischen Kitzingen, zu knacken, dürfte es allerdings noch zu früh im Monat sein. Zumal die Höchstwerte von der Position und Dauer der Saharastaubwolke abhängen. Der Staub könnte sich diesmal auch länger halten als an Ostern, im Südosten sogar bis Mittwoch.

Die frühsommerliche Wärme könnte sich auch länger als bisher erwartet über Deutschland halten, zumindest im Osten und Süden werden noch bis Dienstag Temperaturen von bis zu 25 Grad erwartet, dann folgt eine Kaltfront mit einem abrupten Temperatursturz um 10 bis 15 Grad auf Werte zwischen 15 (Berlin) und 10 (München) Grad am kommenden Mittwoch.

Blutregen und Lackschäden

Bei einer solchen Wetterlage kann es auch zum sogenannten „Blutregen“ kommen, der rötlich gefärbt ist, weil das Regenwasser den Staub aus der Atmosphäre wäscht. Der Name stammt aus dem Mittelalter, als das Wetterphänomen als böses Omen galt: Viele sahen im rötlichen Regen eine Strafe Gottes oder einen Unglücksbringer.

Rekordwarmer März Der März 2024 knüpfte nahtlos an den Rekordmonat Februar an. Als wärmster März seit 1881 löste er 2017 an der Spitze ab. Der wärmste Tag, der 30. März, erreichte fast sommerliche Temperaturen. In Cottbus und Klitschen bei Torgau wurden 24,9 Grad gemessen. Damit wurde das Kriterium für einen Sommertag nur um ein Zehntel verfehlt. Am sonnigsten war es in Berlin mit fast 177 Stunden, in Leck (Schleswig-Holstein) waren es nur magere 73 Stunden.

Auch zu Ostern färbte der Sand den Schnee in den Alpen, Autos, Balkone und Terrassen rotbraun. Bei staubbedeckten Autos ist allerdings Vorsicht geboten. Man sollte nicht gleich in die Waschanlage fahren, sondern warten, bis der Regen alles abgewaschen hat, sonst wirkt der Sand wie Schmirgelpapier und kann Lackschäden verursachen.

Staubteilchen triggern Wolkenbildung

Saharastaub erreicht Mitteleuropa bei starken Süd- bis Südwestlagen mit kräftigen Höhenwinden. Mehrmals im Jahr gelangt der Staub bei Großwetterlagen, die kontinentale Tropenluft nach Mitteleuropa führen, in höheren Schichten zu uns. Die Staubteilchen wirken als sogenannte Kondensationskeime und tragen so zur Wolkenbildung bei.

Staub aus der Sahara liegt in der Luft und färbte den Himmel im Raum Stuttgart auch im Februar 2021 schwefelgelb. © imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Meist entstehen dabei Zirruswolken, also Schleierwolken, die die Sonneneinstrahlung erheblich reduzieren können. Der Himmel erscheint dann wolkenverhangen, die Sonne trüb, wie an einem bedeckten Tag. Experten wie die UOA schätzen, dass jährlich etwa fünf Milliarden Tonnen Staub aus der Sahara in die Atmosphäre gelangen.

Der Wüstensand zu Ostern wurde von einem riesigen Tiefdruckkomplex über dem Atlantik zu uns getragen, wie der Meteorologe Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärte. Das Tief reichte bis weit nach Nordafrika hinein, wo der Wind am Rande der Sahara große Staubwolken aufwirbelte. An der Südostflanke des Tiefdruckgebietes wurden die Staubwolken nach Norden und über die Alpen transportiert. Dass auch in den unteren Luftschichten reichlich Saharastaub vorhanden war, zeigte sich laut Dietzsch daran, dass auch die Sichtweiten deutlich reduziert waren.

Bereits zu Ostern lag Deutschland unter einer mächtigen Staubwolke aus Nordafrika. © Quelle und Abbildung: Skiron, University of Athens

Am kommenden Wochenende erreicht neuer Saharastaub Europa. © Quelle und Abbildung: Skiron, University of Athens

Das spiegelte sich auch in den Feinstaubmesswerten wider. Der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter für Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser kleiner als zehn Mikrometer wurde am Osterwochenende vielfach überschritten, stellenweise lag der Wert beim Zwei- bis Dreifachen des Grenzwertes. Auf der Iberischen Halbinsel ist Staub aus Nordafrika eine wichtige Nährstoffquelle, die spanischen Böden profitieren von Calcium und Magnesium aus der Wüste. In Mitteleuropa kommt dafür aber zu wenig Staub an.

Die Verteilung des Feinstaubs über Deutschland. © Quelle und Abbildung: Umweltbundesamt

Am kommenden Wochenende nun wird erneut ein ausgeprägter Tiefdruckkomplex über dem Nordatlantik wie ein Staubsauger den Saharastaub nach Mitteleuropa ziehen. „Damit wird auch ungewöhnlich warme Luft herangeführt, wodurch die Temperaturen für die Jahreszeit durch die Decke gehen“, sagte der DWD-Meteorologe Dietzsch dem Tagesspiegel.

Starke Winde können Staub aus der Sahara, wie hier über Ägypten (r.) und Libyen, aufwirbeln und in die Atmosphäre transportieren. © dpa/NASA

Am Oberrheingraben könnte es dann fast 30 Grad warm werden, was für die erste Aprildekade rekordverdächtig wäre. Der erste Sommertag mit 25 Grad und mehr könnte mit Ausnahme des äußersten Nordens verbreitet erreicht werden. „Die Frage ist nun, ob diese Temperaturen tatsächlich erreicht werden oder ob sie durch den Saharastaub in der Atmosphäre zu stark gedämpft werden“, so Dietzsch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zumindest am Samstag könnte die Luft dafür noch klar genug sein, denn der Wüstensand schiebt sich voraussichtlich erst zum Sonntag in einem diagonalen Streifen von Südwest nach Nordost über Deutschland, dann ist auch das Maximum der Staubwolke zu erwarten.

Eine relativ dicke Staubschicht, die ähnliche Ausmaße wie an Ostern erreichen kann. Felix Dietzsch, Deutscher Wetterdienst (DWD)

„Über der Mitte des Landes dürfte am Sonntag eine relativ dicke Staubschicht liegen, die ähnliche Ausmaße wie an Ostern erreichen kann.“ Für eine genaue Prognose sei es aber noch zu früh. Zumal die eigentlichen Wettervorhersagemodelle den Staub für die Vorhersage noch nicht exakt berücksichtigen können.

Staub und Sand aus der Sahara färben die Wolken über dem nördlichen Alpenhauptkamm und dem Inntal bei Innsbruck bräunlich. © dpa/dpaweb/Robert Parigger

Diesmal dürfte vor allem Staub zu uns kommen, der sich bereits in der Atmosphäre befindet. An Ostern war es in erster Linie Staub, der durch Stürme in Nordafrika aufgewirbelt worden war. „Es könnte also sein, dass die Staubkonzentration diesmal etwas geringer ist und die Temperaturen dadurch höher ansteigen“, so Dietzsch. Doch letztlich sei das Verhalten von Staub in der Luft schwer vorherzusagen.

Saharastaub reduziert Sonnenenergie Ab sofort bietet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Vorhersagen an, die über die Verteilung von Mineralstaub in der Atmosphäre informieren. Dies betrifft insbesondere Wetterlagen, bei denen Saharastaub aus Nordafrika nach Europa transportiert wird und Photovoltaikanlagen dann weniger Sonnenenergie gewinnen können. „Eine genaue Vorhersage der Staubverteilung und der daraus resultierenden reduzierten Sonneneinstrahlung ermöglicht es, die zu erwartenden Leistungseinbußen von Photovoltaikanlagen während dieser speziellen Wetterlagen besser vorherzusagen. Mit diesen Vorhersagen leistet der DWD einen innovativen Beitrag zur optimierten Planung von Stromerzeugung und -verbrauch und zum sicheren Betrieb des Stromnetzes“, erklärte Renate Hagedorn, Vizepräsidentin des DWD und Leiterin des Geschäftsbereichs Wettervorhersage. Die Verteilung des Mineralstaubs in der Atmosphäre verändert die Menge der Sonnenstrahlung, die den Erdboden erreicht. Dies geschieht zum einen durch Streuung, zum anderen durch Absorption der kurzwelligen Strahlung an den Mineralstaubteilchen in der Atmosphäre.

Dass bei solchen Tiefdruckwetterlagen Saharastaub zu uns kommt, sei nicht ungewöhnlich. Im Schnitt passiere das zehn bis 15 Mal im Jahr. „Zuletzt war die Staubkonzentration in der Luft sehr hoch, deshalb hat man das auch wahrgenommen“, sagte Dietzsch zu dem Ereignis an Ostern. Ob solche Ereignisse durch den Klimawandel häufiger werden, könne man noch nicht sagen.

Folgen für die Gesundheit

Inwiefern vom Saharastaub eine Gesundheitsgefährdung ausgeht, ist noch unklar. Einige Forschende halten eine erhöhte Sterblichkeitsrate bei Saharastaubereignissen für möglich. Vor allem bei Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, Asthma oder Pollenallergie kann es zu verstärkten Symptomen kommen, empfindliche Personen klagen über gereizte Schleimhäute.

Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass im Vergleich zu den noch feineren Partikeln aus Verbrennungsprozessen wie Autoabgasen und Schornsteinrauch die mineralischen Partikel des Saharastaubes für den Menschen weniger gesundheitsgefährdend sein dürften, zumal sie sich nur wenige Stunden oder Tage in der Atemluft befinden.

Für gesunde Menschen sollte der Saharastaub also kein Problem darstellen, zumal er meist in großer Höhe über uns hinwegzieht und am Boden nur in deutlich geringeren Mengen ankommt. Nur bei bestimmten Windverhältnissen und Schichtungen der Atmosphäre steigen bei uns auch die Feinstaubwerte in der Atemluft an.

Aufgrund der Größe der Partikel bleibt der meiste Staub jedoch bereits im Rachen hängen. In die Lunge gelangen nur selten Partikel, dazu müssen sie einen sehr kleinen Durchmesser haben.