Dissertation von Berlins Verkehrssenatorin Schreiner Bericht sieht „zahlreiche und umfängliche Plagiatsbelege“

Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) hat in ihrer Dissertation offenbar mehrfach plagiiert. Zu diesem Ergebnis kommen Plagiatsjäger der Plattform „Vroniplag Wiki“. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht heißt es: „Bei der Analyse der veröffentlichten Dissertation konnten zahlreiche und umfängliche Plagiatsbelege festgestellt werden.“ Mindestens 69,8 Prozent der Seiten des Haupttextes enthielten entsprechende Passagen, insgesamt monierten die Plagiatsjäger 155 Stellen in der Arbeit.

Besonders auffällig sei „die Übernahme einer dreistelligen Zahl von Texten im Umfang von einem Satz bis zu über einer Seite, die gelegentlich vollständig wörtlich, meist aber mit überwiegend kosmetischen Änderungen geschieht.“ Zwar habe Schreiner die jeweilige Quelle meist korrekt angegeben, dabei jedoch oft wörtliche Zitate nicht entsprechend gekennzeichnet. In 30 Fällen seien Texte ohne Quellenangabe übernommen worden.

Schreiner promovierte 2007 an der juristischen Fakultät der Universität Rostock zum Thema „Arbeitnehmerberücksichtigung im Übernahmerecht“. Anfang August wurden erste Plagiatsvorwürfe gegen die Arbeit erhoben. Schreiner bat daraufhin die Universität, ihre Dissertation zu prüfen, und verzichtet seitdem auf das Tragen ihres Doktortitels. Ein Ergebnis der Überprüfung sei nicht vor dem Frühjahr zu erwarten, teilte die Universität vor Kurzem mit.

In der Senatssitzung am heutigen Dienstag waren die Vorwürfe laut Senatssprecherin Christine Richter kein Thema „Die Universität Rostock überprüft die Arbeit, der Senat wird diese Überprüfung abwarten“, sagte Richter dem Tagesspiegel auf Nachfrage.