Drei Jahre nach Tod von Radfahrerin in Berlin Lkw-Unfall auf Frankfurter Allee kommt erneut vor Gericht

Vor sieben Monaten wurde der ehemalige Lkw-Fahrer Frank W. in Berlin vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Das Amtsgericht Tiergarten sah keinen hinreichenden Grund dafür, dass W. den Unfall hätte vermeiden können, bei dem im Mai 2021 die in Berlin lebende Französin Laëtitia Graffart auf der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain ums Leben kam. Nun wird der Fall noch einmal juristisch neu aufgerollt.