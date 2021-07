Nach Schüssen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Berlin-Wedding hat es eine Festnahme gegeben – in einem Parkhaus. Der Tatverdacht gegen eine Person habe sich konkretisiert, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Am späten Freitagnachmittag waren am Kapweg den Angaben zufolge mehrere Schüsse gefallen. Vier Männer seien dabei verletzt worden, drei von ihnen schwer, teilte eine Sprecherin der Berliner Polizei dem Tagesspiegel auf Nachfrage mit.

Die Schwerverletzten würden derzeit im Krankenhaus behandelt. Zwei von ihnen hätten eine Stichverletzung, ein weiterer eine Schussverletzung davongetragen. Der vierte Mann sei nur leicht verletzt worden.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Großeinsatz aus. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 20 Uhr mit rund 60 Beamten vor Ort. Ermittler der Kriminalpolizei suchen derzeit nach Zeugen und rekonstruieren den Tathergang, wie die Sprecherin erläuterte. Der Vorfall habe sich gegen 18 Uhr ereignet. Details zu den Hintergründen seien noch nicht bekannt.

Mehr zum Thema Vor einer Shishabar in der Müllerstraße Schießerei in Berlin-Wedding – drei Männer schwer verletzt

Der Tatort ist nach Angaben eines dpa-Reporters nach wie vor abgesperrt, die Polizei hat eine Reihe von Augenzeugen nach ihren Beobachtungen befragt. Es seien noch zahlreiche Polizeikräfte am Einsatzort, darunter Streifen und Kriminalpolizei. In der Vergangenheit kam es in Wedding mehrmals zu Schießereien, zuletzt erst im vergangenen Monat. (Tsp, dpa)