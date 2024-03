Drei Verletzte im Krankenhaus Auto und Motorrad crashen in Berlin-Hermsdorf gegeneinander

Ein Auto ist am Mittwochabend beim Abbiegen in Berlin-Hermsdorf mit einem Motorrad zusammengestoßen. Dabei wurden der Motorradfahrer und die zwei Fahrzeuginsassen teils schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war die Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Schildower Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs. Als die 53-Jährige dort nach links abgebogen sein soll, kollidierte sie mit dem Motorrad, das auf der Berliner Straße in Richtung Auguste-Viktoria-Straße fuhr. Durch den Aufprall wurden das Motorrad und sein Fahrer auf die Gegenfahrbahn und schließlich gegen einen geparkten Wagen geschleudert.

Dabei erlitt der 25-Jährige am gesamten Körper Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Polizei befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr. Die 53-Jährige und ihr 20-jähriger Beifahrer klagten über Stauchungsschmerzen und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten das Motorrad sowie das Auto der Frau. Wegen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Berliner Straße zwischen Hermsdorfer Damm und Wachsmuthstraße über sechs Stunden bis nach Mitternacht gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (dpa)