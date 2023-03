„Du warst noch nie am Tegernsee...“ Deutschlandticket hat schon 300.000 Abos in Berlin

Rund einen Monat vor Start des neuen Deutschlandtickets melden die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) eine hohe Nachfrage nach dem Angebot. Mit ihm kann für 49 Euro der gesamte Nah- und Regionalverkehr Deutschlands genutzt werden.

In den ersten fünf Wochen hätten bereits 135.000 Menschen das Ticket vorbestellt, teilte die BVG am Dienstag mit. Hinzu kämen Kund:innen, deren bestehende Abo65+-Tarife und Firmentickets auf das günstigere Deutschlandticket umgestellt werden.

Nach jetzigem Stand starte das Deutschlandticket zum 1. Mai daher mit mindestens 300.000 Abos. Noch bis zum 10. April kann es für den Start im Mai vorbestellt oder aus einem bisherigen Abo zu dem neuen Angebot gewechselt werden.

Neu an dem Angebot ist auch, dass es zum ersten Mal ein BVG-Abo als digitales Ticket auf dem Handy gibt. Rund 40 Prozent der Kund:innen hätten sich bislang für diese Variante entschieden. Angestellte können zudem eine rabattierte Variante des Deutschlandtickets als Firmenticket beantragen, hier übernimmt der Arbeitgeber einen Teil der Kosten. Auf ihrer Webseite hat die BVG Fragen und Antworten zum Ticket gesammelt.

Mit einem auf Youtube veröffentlichten Werbeclip wirbt die BVG für das Angebot. In dem Musikvideo – ein Remake des Schlagerhits „Du warst noch niemals in New York“ von Udo Jürgens – macht ein älterer Herr im BVG-Dress Berliner:innen die Reise raus aus der Hauptstadt schmackhaft („Wie wär’s denn mal mit #Wanderngehen?“).

Alle, die nicht in Berlin wohnen, werden dazu eingeladen, herzukommen: „Noch einmal wild und trendy sein, aus Brandenburg ins Getümmel rein. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg – ein Weg mit uns“.

