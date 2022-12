„Ein kleines Weihnachtswunder“ Berliner Zoo öffnet an Weihnachten wieder – keine weiteren Fälle von Vogelgrippe

Der Zoologische Garten in Berlin-Tiergarten öffnet am 24. Dezember wieder seine Tore für Besucher:innen. Das teilte das Ordnungsamt Mitte am Mittwochnachmittag mit. Denn mehr als einen Monat, nachdem der Berliner Zoo wegen eines Vogelgrippe-Falls schließen musste, ist nach wie vor kein weiteres Tier im Bestand erkrankt.

Der Zoo war am 18. November geschlossen worden, nachdem ein verstorbener Hammerkopf positiv auf das Vogelgrippe-Virus getestet worden war. Die Einrichtung kündigte an, sämtliche 1200 Vögel aus dem Bestand zu testen.

Mit der Freigabe sei auch eine Teilaufhebung der Aufstallungspflicht für die Mehrheit der Vögel verbunden, hieß es in der Pressemitteilung. Einzig die Vögel, die mit dem verendeten Hammerkopf in einer Voliere lebten, müssten weiterhin in einem geschlossenen Stall untergebracht werden. Für diese Vögel sei eine dritte Testungsreihe in der ersten Januarwoche geplant.

Der Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem zeigte sich erleichtert und dankte den Zoo-Mitarbeiter:innen. Bezirksstadträtin Dr. Almut Neumann verkündete, dass sie sich über die Wiedereröffnung freue: „Noch mehr freue ich mich, bekanntgeben zu können, dass die Veterinäraufsicht, wenn keine gravierenden Erkenntnisse dagegen sprechen, in den kommenden Tagen die Ausnahmegenehmigung erteilen wird, sodass alle Vögel am Leben bleiben können.“

Der Zoo hatte sich beim Bezirksamt Mitte um eine Ausnahmegenehmigung bemüht, um – anders als nach EU-Recht vorgesehen – nicht alle Vögel im Bestand töten zu müssen.

Besucher:innen lesen den Aushang am geschlossenen Tor am Eingang zum Berliner Zoo. Der Zoo ist wegen einem Fall von Vogelgrippe geschlossen. © dpa / Monika Skolimowska

Während der Schließung sind dem Zoo – ausgehend von den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre – Umsatzerlöse von 20.000 bis 50.000 Euro pro Tag weggebrochen, teilte Zoo-Sprecherin Philine Hachmeister am Mittwoch auf Anfrage des Tagesspiegel mit.

Zukunft der Aquadom-Fische noch unklar

Hachmeister teilte außerdem mit, dass der Berliner Zoo inzwischen etwa 200 Fische in seinem Aquarium aufgenommen habe, die aus dem vergangene Woche geplatzten Berliner Riesenaquarium Aquadom stammen. Darunter seien etwa 40 Salzwasserfische. Die Tiere seien am Wochenende im Aquarium angekommen. „Einem Großteil geht es den Umständen entsprechend gut. Die Fische werden von unserem Team bestmöglich betreut“, sagte sie. Es handle sich größtenteils um Buntbarsche und Doktorfische.

„Einzelne Tiere erlitten bei dem Unglück äußerliche Verletzungen der Haut, die wir durch desinfizierende Bäder versuchen therapeutisch zur Abheilung zu bringen“, schilderte die Sprecherin außerdem. Nur sieben Fische seien entweder bereits tot im Aquarium angekommen oder kurz nach der Ankunft ihren Verletzungen erlegen. „Ob und welche der Tiere bei uns bleiben, entscheidet die zuständige Behörde, wir haben sie zunächst nur bei uns aufgenommen“, sagte Hachmeister.

Die Tiere befinden sich den Angaben nach derzeit in rückwärtigen Quarantänebereichen. Das Aquarium ist trotz der Schließung des Zoos weiter für Besucher:innen zugänglich.

Am vergangenen Freitag war ein Großaquarium mit 1500 Fischen in einem Berliner Hotel nahe des Alexanderplatzes geplatzt. Daraufhin ergossen sich eine Million Liter Wasser aus dem zerstörten Acrylglas-Zylinder unter anderem in das Hotel und auf die Straße. Fast alle Fische aus dem Aquarium sind tot.

Aus den unterirdischen Zuchtbecken waren nach Angaben des Gebäudeeigentümers vom Wochenende etwa 630 Fische gerettet und an den Zoo, das Sealife im Dom-Aquarée und in einem Netzwerk von Spezialzüchtern weitergegeben worden. (mit dpa)

