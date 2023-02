Ein veränderter Blick auf den eigenen Kiez Neue App erzählt die Geschichten hinter den Stolpersteinen in Berlin

96.000 Stolpersteine zur Erinnerung an ermordete jüdische Mitbürger gibt es inzwischen in Deutschland. Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Begonnen hat sie 1992 mit dem ersten verlegten Stolperstein in Köln durch den Künstler Gunter Demnig.

