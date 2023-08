Tagesspiegel Plus „Ein voller Erfolg für die ganze Stadt“ : CDU-Fraktionschef Stettner für Olympia 2036 in Berlin

In der Landesregierung wächst die Unterstützung, sich um die Austragung der Olympischen Spiele in Berlin zu bewerben. Dirk Stettner hält 2036 für ein gutes Datum. Doch in der SPD gibt es Zweifel.