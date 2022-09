Eindrücke von der Britischen Botschaft Mit Corgi und Gin – Berlins Abschied von Queen Elizabeth II.

Die britische Königin Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte der Buckingham-Palast am Donnerstagabend mit. Weltweit trauern Menschen – so auch in Berlin.

Vor der Britischen Botschaft haben sich Berliner:innen, Tourist:innen aus Großbritannien und Expats versammelt, um der verstorbenen Königin die letzte Ehre zu erweisen. Die britische Flagge weht auf Halbmast, es wurden Blumen und Kerzen niedergelegt.

Blumen und Kerzen vor der Britischen Botschaft. Die Flagge ist auf Halbmast. © dpa / Christophe Gateau

Um etwa 21 Uhr sperrte die Polizei den Bereich vor dem Eingang der Britischen Botschaft ab. Das wäre kaum nötig gewesen: Die Trauernden blieben hauptsächlich auf dem gegenüberliegenden Gehweg. Viele Fernsehkameras filmten die Flagge auf Halbmast und die Blumen, die immer wieder niedergelegt wurden.

Joe ist zur Botschaft gekommen, um Blumen abzulegen. Er ist im Urlaub in Berlin. Den will er jetzt abbrechen und am Freitag nach Großbritannien zurückfliegen. Nach dem Tod der Queen hat er nur

Joe kommt aus London und will seinen Berlin-Urlaub jetzt abbrechen. Er wird morgen nach England fliegen. Heute hat er nur Nachrichten im Hotel geschaut – und dann Blumen gekauft. © Marius Ochs

Kerzen brennen – und an einem Kranz sind der Union Jack und die deutsche Flagge gemeinsam angebunden. Immer wieder weinen Menschen leise. Es ist ebenso viel Englisch wie Deutsch zu hören. Aber auch Menschen, die vorbeilaufen und fragen: „Ist jemand gestorben?“

Liane Voß ist mit ihrer Familie so schnell wie möglich zur Botschaft gefahren, nachdem sie vom Tod der Königin erfahren hat. „Die Queen war eine faszinierende Frau“ sagt sie. „War – das fühlt sich komisch an.“

Corgi Clarkson ist auch vor Ort. Frauchen Liane Voß ist mit ihrer Tochter und ihrem Mann schnellstmöglich zur Botschaft gefahren. © Marius Ochs

Auch Stefanie und Ferdinand aus Berlin sind vor Ort. Sie stoßen auf die verstorbene Queen und den neuen König Charles III. an. Mit Gin, dem Lieblingsgetränk der Königsfamilie. Beide sind beeindruckt, dass die Queen am Dienstag noch Liz Truss empfangen hat.

Stefanie und Ferdinand stoßen mit Gin auf die verstorbene Queen und den neuen König Charles III. an. © Marius Ochs

Tony P. lehnt an einer Säule gegenüber der Britischen Botschaft. Er möchte nicht fotografiert werden, weil er weint. „It’s like losing your grandmother“, sagt der 44-jährige Brite. Es sei, als verliere man seine Oma verlieren. Er hat auch Blumen abgelegt. Sein Freund tröstet ihn.

Franziska Giffey (SPD), Berlins Regierende Bürgermeisterin, hat ihre Trauer über den Tod der Queen ebenfalls am Donnerstag zum Ausdruck gebracht. „Die Queen begleitete uns ein ganzes Leben lang, sie war schon zu Lebzeiten eine Legende“, sagte Giffey laut einer Mitteilung der Senatskanzlei Berlin am Abend.

„Es war die Kraft ihrer großartigen Persönlichkeit, die uns Berlinerinnen und Berliner immer wieder fasziniert hat.“ Weiter hieß es von Giffey: „Wir trauern mit der Familie Windsor, der britischen Nation und besonders mit allen Britinnen und Briten, die in unserer Stadt leben.“ (mit dpa, AFP)

Zur Startseite