Eine brennende Israel-Fahne und viele Schmierereien Berliner Polizei zieht nach Demo-Freitag eine erste Bilanz

Der Nahost-Konflikt schlägt auch in Berlin seine Protestwellen. Von mehreren Transparenten sowie Schmierereien, die im Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten stehen, berichtete die Berliner Polizei am Samstag. Betroffen waren Ortsteile in der gesamten Stadt

In Neukölln sicherte die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Plakate einer palästinensischen Organisation mit anti-israelischem Inhalt.

Außerdem sprühten nach Angaben eines Polizeisprechers Unbekannte am Lichtenberger U-Bahnhof Frankfurter Allee den Schriftzug „AM ISRAEL CHAI! HAMAS ZERSCHLAGEN“ über eine Länge von knapp vier Metern an die Bahnhofswand. „Am Israel chai“ ist Hebräisch und bedeutet etwa „Das Volk Israel lebt!“.

Auch in Prenzlauer Berg wurde ein Schriftzug registriert. Zudem rief Uhr ein Anwohner die Polizei, nachdem er einen schwarzen Davidstern auf einer Hauswand entdeckte. Der Staatsschutz ermittelt.

An der East Side Gallery in Friedrichshain wurden auf dem Bild „Vaterland“ mehrere israelfeindliche Plakate angebracht. Außerdem schmierten Unbekannte an ein Toilettenhaus in der Bödiker Straße einen Davidstern.

Auf der Brücke des S-Bahnhofs Tempelhof brachten Unbekannte ein pro-palästinensisches Banner an. Auf diesem soll nach Polizeiangaben neben einer Parole auch die Fahne Palästinas zu sehen gewesen sein.

Am Roten Rathaus in Mitte versuchte ein Mann den Fahnenmast in der Rathausstraße hinaufzuklettern, um die dort gehisste Israel-Fahne herunterzureißen.

Am Haus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in Wilmersdorf stellte die Polizei eine ein Meter große antisemitische Schmiererei fest.

Am Askanierring in Spandau soll eine unbekannte Frau einer 15-Jährigen das Kopftuch entrissen und sie getreten haben. Die Jugendliche musste ins Krankenhaus.

Am Rathaus Reinickendorf im Ortsteil Wittenau haben Unbekannte eine öffentlich gehisste Israel-Flagge angezündet. Die Fahne musste abgehängt und gesichert werden.