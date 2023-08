Eine Person verletzt Lkw rammt Transporter und kracht in Hauseingang in Berlin-Wilmersdorf

Ein Lastwagen ist am Dienstagmorgen in die Fassade eines Wohnhauses in Berlin-Wilmersdorf gefahren. Das berichtet die „B.Z.“. Demnach soll der Fahrer des Fahrzeugs an der Rudolstädter Straße Höhe Mecklenburgische Straße von der Fahrbahn abgekommen sein, einen parkenden Transporter gerammt haben und in den Eingang des Hauses gefahren sein.

Dabei soll auch ein Telekommunikationskasten zerstört worden sein. Die Berliner Polizei bestätigte auf Nachfrage einen Verkehrsunfall an besagter Stelle, nannte zunächst aber keine Details.

Wie die „B.Z.“ weiter berichtet, sollen die beiden Insassen des Lastwagens bei dem Unfall in dem Führerhaus eingeschlossen worden sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten die beiden Personen befreien müssen. Der Fahrer des Lastwagens wurde demnach verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer sei unverletzt geblieben. Wegen des Crashs mit dem Telekommunikationskasten sei ein Ausfallen des Internets rund um den Unfallort möglich.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mitteilte, ist die Rudolstädter Straße aktuell in beiden Richtungen zwischen Hohenzollerndamm und Mecklenburgische Straße gesperrt.