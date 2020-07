Großeinsatz an der Grenze von Kreuzberg und Neukölln: Im Karstadt-Warenhaus am Hermannplatz ist am Freitagnachmittag eine Filiale der Postbank überfallen worden. Dabei wurde auch Reizgas versprüht, sodass mehrere Menschen verletzt wurden. Vier Männer sollen die Bank überfallen haben, twitterte die Polizei. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) ist vor Ort.

Die vier Unbekannten hatten in der Postbank-Filiale am Hermannplatz versucht, einen Geldtransporter zu überfallen, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz dem Tagesspiegel am frühen Abend. Sie hätten darauf gewartet, bis ein Transporteur mit Geld in die Bankfiliale eingetreten sei. Daraufhin hätten sie ein ein Sprühgerät mit Reizgas entleert und versucht, dem Mann das Geld aus der Hand zu reißen. Dieser hätte es jedoch nicht losgelassen, woraufhin die Täter geflüchtet seien – ohne Beute.

Wegen des Reizgas-Einsatzes sei es für die anwesenden Personen zu einer unübersichtlichen Situation gekommen, sagte Polizeisprecher Cablitz. Man sei mit gut hundert Beamten vor Ort.

Der Karstadt wurde geräumt, beim Verlassen des Gebäudes wurden die Kontaktdaten aller Personen aufgenommen. Am Nachmittag durchsuchten Spezialkräfte das Gebäude, um herauszufinden, ob sich noch Verdächtige in dem Warenhauskomplex befinden. Die Ausgänge seien abgesperrt, hieß es, niemand könne von der Polizei unbemerkt raus- oder reingehen. Die Tatverdächtigen wurden jedoch nicht gefunden. Am frühen Abend war die Durchsuchung des Kaufhauses beendet.

Allerdings gibt es eine weitere Spur, der die Polizei nun folgt: Offenbar flüchteten die Täter mit einem Auto. Die Polizei sucht nun nach dem Fluchtfahrzeug. Die Vermutung besteht, dass die Täter mit einem falschen Kennzeichen flüchteten. Kennzeichen und Fahrzeugtyp hätten womöglich nicht übereingestimmt, sagte ein Sprecher am Abend.

Abgeriegelt: der Karstadt am Neuköllner Hermannplatz, in dem sich die Postbank-Filiale befindet. Foto: Fabian Sommer/dpa

Schwer bewaffnete Polizeibeamte rückten an, um das Gebäude zu durchsuchen. Foto: Fabian Sommer/dpa

Zwölf Verletzte durch Reizgas, vier müssen ins Krankenhaus

Zwölf Menschen wurden bei der Reizgas-Attacke verletzt, einer von ihnen schwerer. Sie erlitten Atemwegsverletzungen und Augenreizungen durch das versprühte Reizgas. Vier der Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Rest wurde vor Ort behandelt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagnachmittag. 40 Rettungskräfte rückten zu dem Einsatz aus, am Abend waren noch zehn Kräfte vor Ort. Die Feuerwehr war demnach um 13.36 Uhr alarmiert worden.

Mit starken Kräften rückte die Feuerwehr zum Karstadt-Warenhaus aus. Foto: Jiri Schroeder

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Foto: Jiri Schroeder

Die Postbank-Filiale befindet sich im südlichen Teil des Gebäudes im Erdgeschoss und ist am besten über den Karstadt-Eingang von der Straße Hasenheide zu erreichen. Von außen besteht lediglich Zugriff auf einen Geldautomaten. Während der Rettungseinsatz schon lief, war direkt vor dem Eingang noch ein Fahrzeug eines Berliner Geldtransport-Unternehmens zu sehen, das bald davonfuhr. Eine Beschädigung war am Fahrzeug selbst jedoch nicht zu erkennen.

Die "B.Z." hatte zunächst berichtet, ein Geldtransporter sei überfallen worden. Polizeisprecher Cablitz sagte allerdings, dass dieser bei dem Raubüberfall keine Rolle gespielt habe.

Der Hermannplatz und die Straße Hasenheide wurden für den Verkehr gesperrt. Allein dort standen gut ein Dutzend Einsatzfahrzeuge der Polizei, zudem etwa zehn Rettungswagen und weitere Notarztfahrzeuge.

Sparkasse verriegelt, Polizei mit Maschinenpistolen im Einsatz

Die Sparkassen-Filiale auf der Nordseite des Gebäudes an der Urbanstraße war mit Rollläden verriegelt. Polizisten mit Maschinenpistolen bewachten die Einfahrt zum Parkhaus. Offenbar war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der am Nachmittag über dem Neuköllner Süden flog.

Der U-Bahnhof Hermannplatz, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, wurde ebenfalls geschlossen. Vom untersten Bahnsteig gibt es einen direkten Eingang zum Karstadt. Die U-Bahn-Linien U7 und U8 fahren stattdessen ohne Halt durch, wie die BVG mitteilte. Auch der Busverkehr ist erheblich beeinträchtigt: Die Linien M29 und M41 sowie 171 und 194 konnten am Nachmittag nicht ihre gewohnten Routen nehmen.

Ob das Kaufhaus am Samstag wieder öffnen kann, war am Freitagabend noch unklar. Polizeisprecher Cablitz zeigte sich jedoch zuversichtlich, da der Einsatz am Abend beendet werden und der Tatort freigegeben werden sollte. (mit dpa)