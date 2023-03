Erfolglose Aktion in Berlin-Marienfelde Geldautomat hält Sprengversuch stand

Unbekannte haben am Montagmorgen versucht, an der Hildburghauser Straße in Berlin-Marienfelde einen Geldautomaten aufzusprengen. Das teilte die Polizei mit.

Die Verdächtigen sollen am Morgen zwischen 6 und 8 Uhr in einer Bankfiliale zur Tat geschritten sein. Erfolgreich waren sie nicht: Das Geld ist noch immer da, wo es hingehört.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist noch nicht zu beziffern.

Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten nehmen nach Angaben von Europol in Europa drastisch zu und werden immer gefährlicher. (Tsp)

