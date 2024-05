Erneute Krise an der Staatlichen Ballettschule Expertenkommission soll Berliner Eliteeinrichtung retten

Die Senatsverwaltung für Bildung will abermals mittels einer Expertenkommission versuchen, Berlins ebenso teure wie ambitionierte Staatliche Schule für Ballett und Artistik zu retten. Ein Sprecher gab am Freitag bekannt, die „schon lange herausfordernde Situation“ durch eine „umfassende und objektive Analyse des Bereichs Bühnentanz bewerten zu lassen“.

Ziel ist es demnach, die renommierte Tanzausbildung und den Standort „zu erhalten und zukunftsfähig zu machen“. Die Kommission, die die Schule noch vor den Sommerferien an zwei Tagen inspizieren soll, setzt sich laut Behörde aus „ausgewiesenen Tanzexperten zusammen“.

Als Kommissionsleiter benannte die Behörde von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) demnach den Direktor des Holland Dance Festival in Den Haag und Künstlerische Leitung der Bachelor/Master Tanz Studiengänge an der Zürcher Hochschule der Künste, Samuel Wuersten.

Weitere Mitglieder sind, Rosemary Helliwell, ehemalige stellvertretende Leiterin der Akademie des Tanzes, Abteilung der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, Christine Neumeyer, die ehemalige Professorin und Leiterin des Vorstudiums an der Akademie des Tanzes, Abteilung der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, sowie Jason Beechey, Rektor und Professor der Palucca Hochschule für Tanz Dresden und designierter Head of Dance an der Zürcher Hochschule der Künste.

Die Expertenkommission solle eine „detaillierte Analyse“ liefern und dabei insbesondere untersuchen, „wie der Standort gestärkt und langfristig gesichert werden kann“. Diese Analyse solle als Grundlage für weitere Schritte und Entwicklungen dienen.

Von einer möglichen Abwicklung ist nicht die Rede

Die Schulleitung und die Lehrkräfte der Staatlichen Ballett- und Artistikschule Berlin wurden ebenfalls am Freitag über diese Entscheidung informiert. Mit der unabhängigen und ergebnisoffenen Analyse werde ein wichtiger Schritt für die nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung des Schulstandorts getan, erwartet die Bildungsverwaltung.

Sie sehe darin „eine große Chance, die hohe Qualität der Tanzausbildung in Berlin zu bewahren und den Standort bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten“. Von einer möglichen Abwicklung der Schule ist somit nicht die Rede.

Die künstlerisch-fachliche Qualität einerseits und der Kinder- und Gesundheitsschutz andererseits sind zum momentanen Zeitpunkt nicht gewährleistet. Michaela Räther, Schulleiterin der Staatlichen Ballett- und Artistikschule, in einem Brandbrief vom März

Zuletzt hatte die Schule Ende März von sich Reden gemacht, als die Schulleiterin Martina Räther die für Ende Mai geplante Gala absagte. Zur Begründung gab sie an, dass „die künstlerisch-fachliche Qualität einerseits und der Kinder- und Gesundheitsschutz andererseits zum momentanen Zeitpunkt nicht gewährleistet sind“.

In einem flankierenden Brandbrief erläuterte Räther, sie nehme „immer wieder eigenmächtiges Handeln im Praxisunterricht wahr; Abneigung gegenüber notwendigen Veränderungen bei Kinder- und Gesundheitsschutz, Ablehnung von Fortbildungen, Widerstand gegenüber zukunftsweisenden Ideen, Unterlaufen von gemeinsamen Absprachen“.