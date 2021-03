Bei drei Unfällen sind in gut einer Woche Radfahrende in Berlin verletzt worden. Einer endete tödlich: Am Donnerstagmorgen starb eine Frau bei einem Abbiegeunfall mit einem Lkw.

Es war nach Angaben des Landesverbands des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und der Polizei der erste tödliche Radunfall in Berlin im Jahr 2021. Am 4. Januar war bereits ein 65-jähriger Radfahrer im Krankenhaus verstorben. Die Verletzungen, denen er erlag, stammten jedoch von einem Unfall aus dem Dezember 2020.

Wie die Polizei berichtete, trug sich der Unfall am Donnerstagmorgen gegen 8.50 Uhr in der Oderstraße in Neukölln zu. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 56-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Eschersheimer Straße und überquerte gerade die Siegfriedstraße. Ein 46-Jähriger war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Lkw in gleicher Richtung unterwegs und fuhr die Radfahrerin an, als er rechts in die Siegfriedstraße einbog.

Die Frau verstarb noch am Unfallort. Wiederbelebungsversuche der Polizei und später von Rettungskräften der Feuerwehr blieben erfolglos. Das Fahrrad lag nach dem Unfall zerquetscht am Straßenrand. Der Lkw-Fahrer stand nach Polizeiangaben "unter dem Einfluss der Ereignisse", benötigte aber zunächst keine psychologische Betreuung.

Die Polizei sperrte die Oderstraße für die Unfallaufnahme zwischen Emser Straße und Oberlandstraße bis 12.25 Uhr ab. Für weitere Untersuchungen zog sie Fachleute des Landeskriminalamts und der Gerichtsmedizin hinzu.

Am späten Nachmittag soll der Radfahrerin mit einer Mahnwache in der Oderstraße gedacht werden. Ein weißes Fahrrad soll zur Erinnerung an sie aufgestellt werden, teilte die Organisation Changing Cities mit.

23-jähriger Autofahrer besaß keinen Führerschein

Schon am Mittwochnachmittag hatte es in Neukölln einen schweren Unfall mit einer Radfahrerin gegeben. Die Frau erlitt schwerste innere Verletzungen, als sie gegen 17.15 Uhr an der Ecke von Hobrechtstraße und Weserstraße von einem Auto angefahren wurde.

Der Fahrer des VW Golf war zu diesem Zeitpunkt auf der Hobrechtstraße in Richtung Maybachufer unterwegs, die Radfahrerin auf der Weserstraße in östlicher Richtung gen Reuterstraße.

Die 35-jährige Frau stürzte bei dem Zusammenstoß auf die Motorhaube, wurde durch die Luft geschleudert und prallte gegen ein geparktes Auto. Der Rettungsdienst brachte sie nach einer notärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie auf der Intensivstation versorgt wurde.

Wie die Polizei berichtete, besaß der 23-jährige Autofahrer keinen Führerschein und war bereits in der Vergangenheit ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Fahrerflucht: Schwangere Frau auf dem Rad angefahren

Bereits am Mittwochnachmittag vergangener Woche, dem 10. März, verletzte ein Autofahrer eine schwangere Frau auf ihrem Fahrrad, als er an einer Ampel rechts abbog. Die 28-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 16.05 Uhr auf der Allee der Kosmonauten unterwegs. An der Kreuzung zur Landsberger Allee musste sie an einer roten Ampel warten. Nachdem diese wieder Grün zeigte und die Frau ihren Weg fortsetzen wollte, fuhr der Autofahrer sie von hinten an, als er nach rechts in Richtung Hellersdorf abbog.

Die schwangere Radfahrerin stürzte und klagte über Schmerzen im Unterleib. Vorsorglich begab sie sich zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer hingegen fuhr mit seinem Wagen einfach davon. Die Polizei sucht deshalb Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem schwarzen Audi A4 Coupé oder dem Fahrer machen? In der Sache ermittelt die Polizeidirektion 3 (Ost) in Treptow-Köpenick. Hinweise sind unter Tel. 030/4664-372800, per E-Mail oder bei jeder anderen Polizeidienststelle möglich.

Auf Berlins Straßen kommt es regelmäßig zu Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrende sterben oder schwer verletzt werden. Im Jahr 2020 wurden dabei 17 Menschen getötet, das waren fast dreimal so viele wie noch 2019, als sechs Radfahrende Unfälle nicht überlebten. Das war eher ein Ausreißer nach unten: Zwischen 2015 und 2018 schwankte die Zahl der im Berliner Verkehr getöteten Radfahrenden zwischen zehn und 17 pro Jahr.