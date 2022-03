Zwei Wochen fahren keine Straßenbahnen zum Hauptbahnhof. Bis zum 10. April werden ersatzweise Busse eingesetzt. Die drei Linien M5, M8 und M10, die sonst zum Hauptbahnhof fahren, werden nach Angaben der BVG so umgeleitet:

Die M5 fährt zwischen Zingster Straße und U-Bahnhof Naturkundemuseum, ab Rosenthaler Platz fährt sie weiter als Linie M8 nach Ahrensfelde.

fährt zwischen Zingster Straße und U-Bahnhof Naturkundemuseum, ab Rosenthaler Platz fährt sie weiter als Linie M8 nach Ahrensfelde. Die M8 ist zwischen Ahrensfelde/Stadtgrenze und Rosenthaler Platz unterwegs und fährt von dort weiter als Linie M5 nach Zingster Straße.

ist zwischen Ahrensfelde/Stadtgrenze und Rosenthaler Platz unterwegs und fährt von dort weiter als Linie M5 nach Zingster Straße. Die M10 fährt zwischen S+U Warschauer Straße und Kniprodestraße.

Ersatzweise fahren Busse für die Linien M5 und M8 zwischen U-Bahnhof Naturkundemuseum und Hauptbahnhof sowie für die Linie M10 zwischen Kniprodestraße/Danziger Straße und Hauptbahnhof.

Grund für die Sperrung ist der Neubau der Tram-Strecke für die M10 nach Moabit. Die im Dezember in der Invalidenstraße eingebaute Bauweiche muss jetzt wieder ausgebaut werden. Deshalb können keine Züge direkt zum Hauptbahnhof fahren.

So soll die M10 in Zukunft durch Moabit fahren. Simulation: BVG

Nach Angaben der BVG geht der im August gestartete Bau der Strecke gut voran. In der Invalidenstraße wurden bereits mehrere Weichen verlegt, in der Rathenower Straße stehen die Oberleitungsmasten. Im August war der offizielle Spatenstich für die neue Straßenbahn gefeiert worden – in einem Hinterhof.

Dort entsteht das "Kraftwerk" für die Verlängerung der M10, also die Stromversorgung. Seit dem Herbst verlegen die Wasserbetriebe ihre Rohre weg von der künftigen Trasse. Die Turmstraße ist deshalb seit September Richtung Westen gesperrt. Sichtbar auch für den Laien – also mit dem eigentlichen Gleisbau – geht es seit Anfang des Jahres voran.

Nach Angaben der BVG soll die Strecke durch Moabit in der ersten Jahreshälfte 2023 eröffnet werden. Die Verlängerung der Strecke vom Hauptbahnhof zum U-Bahnhof Turmstraße ist gut zwei Kilometer lang und kostet 33 Millionen Euro.

Bislang endet die Metrolinie M10 am Hauptbahnhof. Später soll die M10 bis zum Bahnhof Jungfernheide verlängert werden – frühestens 2028 allerdings.