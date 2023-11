Erstmals offizielle Zahlen So viele Parkplätze gibt es wirklich im Berliner S-Bahnring

Erstmals hat der Berliner Senat ermittelt, wie viele Parkplätze innerhalb des Berliner S-Bahnrings bestehen. Innerhalb des Rings gibt es demnach 229.680 öffentliche Parkplätze, wie die Senatsverkehrsverwaltung am Dienstag mitteilte.

Dies entspreche einer Gesamtfläche von 264,5 Hektar öffentlichem Straßenland, das aktuell im Berliner Zentrum dem Abstellen von Autos vorbehalten ist. Umgerechnet sind die Parkplätze in der Innenstadt also so groß wie rund 370 Fußballfelder oder drei Viertel des Tempelhofer Felds.

Seit 2022 sind im Auftrag des Senats sogenannte Scancars auf den Straßen Berlins unterwegs. Die Autos mit Bild- und Lasertechnik auf dem Dach messen den gesamten Parkraum der Stadt.

„Anhand der erfassten Daten können wir den Verkehr umweltfreundlicher gestalten und versachlichen gleichzeitig den Diskurs“, sagte Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). „Wir können nun innerhalb weniger Sekunden erfahren, wie viele Parkplätze in einem Kiez existieren. Bislang waren hierfür Zählungen vor Ort notwendig.“

Derzeit erfolgt eine Kartierung des restlichen Berliner Stadtgebiets, die voraussichtlich 2024 zur Verfügung stehen wird. Zudem laufen in Teilgebieten der Bezirke Mitte, Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg weitere Erhebungen. Diese befassen sich mit der Nutzung beziehungsweise Auslastung des Parkraums sowie benachbarten Themen, wie dem Falschparkverhalten. Auch hier ist mit Ergebnissen im Jahr 2024 zu rechnen.

Erste Ergebnisse aus dem Kreuzberger Wrangelkiez liegen dazu bereits vor. Die 1192 Parkplätze dort sind demnach über alle Wochentage hinweg stark ausgelastet – jedoch auch wegen vieler Dauerparker. So stehen auf 31 bis 44 Prozent der Parkplätze Autos, die drei bis vier Tage am Stück nicht bewegt werden. Zugleich parken je nach Wochentag zwischen sieben und elf Prozent der Fahrer ihr Auto ordnungswidrig.