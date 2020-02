Vom Unfallgeschehen auf Berlins Straßen gibt es nach langer Zeit etwas Gutes zu berichten: Die Zahl der polizeilich registrierten Unfälle sank im vergangenen Jahr – zum ersten Mal seit zwölf Jahren und um fünf Prozent. Absolut erfasste die Polizei 137.053 Verkehrsunfälle. Im Jahr 2018 waren es noch mehr als 144 000.

Die Zahlen hat die Innenverwaltung auf Anfrage der Linksfraktion vorgelegt. Sie legen nahe, dass auch die Schwere der Unfälle zurückgegangen ist: 16.847 leicht, schwer oder tödlich Verletzte bedeuten einen Rückgang von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Anders als in vielen Vorjahren konzentriert sich diese Entwicklung auch nicht nur auf die Autofahrer, deren Fahrzeuge immer sicherer werden: Die Zahl der verunglückten Radfahrer sank gegenüber 2018 um knapp sieben Prozent auf 5250. Bei den verunglückten Fußgängern betrug der Rückgang sogar fast elf Prozent auf 2087.

In die große Mehrheit der Unfälle mit schwächeren Verkehrsteilnehmern sind Autos involviert. So krachte es zwischen Radfahrern und Pkw fast 4900 Mal, hinzu kamen 372 Kollisionen zwischen Radfahrern und Lastwagen. Zur Schuldfrage liegen keine Daten vor. Die Bilanzen früherer Jahre zeigen aber, dass Pkw-, Lkw- und Busfahrer – gemessen an ihrem jeweiligen Anteil am gesamten Unfallgeschehen – überdurchschnittlich häufig Verursacher sind.

Zahlen leicht gesunken

Dagegen liegen die Verursacherquoten bei Fußgängern sowie Motorrad- und Mopedfahrern jeweils deutlich und bei Radfahrern knapp unter ihren jeweiligen Unfallbeteiligungen. Am sichersten ist das Personal in den Straßenbahnen der BVG unterwegs: Nur jeder vierte Unfall mit Beteiligung einer Tram wurde von deren Fahrerin oder Fahrer verursacht.

Fußgänger und Radfahrer kollidierten laut Polizei im vergangenen Jahr 483 Mal aktenkundig miteinander, Radfahrer mit ihresgleichen 306 Mal und mit motorisierten Zweirädern 102 Mal. Auch diese Zahlen liegen leicht unter dem Vorjahresniveau. Ein Problem zeichnet sich bei den erst seit Sommer 2019 zugelassenen E-Scootern ab, die allein 38 Mal in Unfälle mit Radfahrern involviert waren. In elf Fällen, in denen Radfahrer verletzt wurden, begingen die Scooter-Piloten Fahrerflucht. Moped- und Motorradfahrer verschwanden nur nach fünf solcher Unfälle unerlaubt vom Unfallort, Autofahrer in 401, Radfahrer in 220 Fällen.

Dieses Jahr starben bereits zwölf Menschen im Berliner Stadtverkehr

Der Rückgang des Unfallgeschehens insgesamt betrifft fast alle Bezirke. Die Ausnahme ist Neukölln mit einer Zunahme um zwei Prozent. Absolut kracht es in den Innenstadtbezirken wesentlich häufiger als außerhalb der City. Noch deutlicher werden die Unterschiede, wenn man Unfallzahlen in Relation zur Länge des Straßennetzes setzt. Die Spanne reicht von 65 Unfällen pro Straßenkilometer in Friedrichshain-Kreuzberg bis zu zwölf in Marzahn-Hellersdorf.

In den 1990er-Jahren lag die Zahl der Verkehrsunfälle in Berlin meist über 150.000; sie sank bis zum Minimum von knapp 121.000 im Jahr 2006. Auch die Zahl der tödlich Verunglückten lag in den 1990ern deutlich höher. Seit etwa zehn Jahren stagniert der Abwärtstrend bei den Toten allerdings – und das noch nicht einmal acht Wochen alte Jahr 2020 droht katastrophal zu werden, sollte sich die Entwicklung der ersten Wochen fortsetzen: Bisher starben laut Polizei zwölf Menschen im Berliner Straßenverkehr. Im gesamten Vorjahr waren es 40. Der jüngste Fall betrifft eine 28-Jährige, die am Mittwoch in Friedenau von einem zivilen Polizeiauto angefahren wurde.