„Es kann passieren, dass wir Brücken sperren müssen“ Berlins Verkehrssenatorin warnt vor einer Milliarde Euro Sanierungsstau

Angesichts des schlechten Zustands etlicher Brücken in Berlin schlägt Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) Alarm. „Der Zustand der Brücken in Berlin ist in den vergangenen Jahren schändlich vernachlässigt worden. Es kann an vielen Stellen jederzeit passieren, dass wir Brücken sperren müssen, weil sich ihr Zustand durch äußere Einflüsse verschlechtert“, sagte Schreiner dem Tagesspiegel.