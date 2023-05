Eskalation am Berliner Herrmannplatz Randalierer schlägt U-Bahn-Mitarbeiter ins Gesicht

Am späten Mittwochabend ist es am Berliner U-Bahnhof Herrmannplatz zu einer Auseinandersetzung gekommen, infolge derer ein Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) von einem Mann ins Gesicht geschlagen wurde. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde sie gegen 23:30 Uhr von BVG-Mitarbeitern zum Neuköllner U-Bahnhof gerufen.

Dort soll es Gedrängel sowie eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gegeben haben, die laut Zeugenaussagen in Folge von Rempeln beim Ein- und Aussteigen entstanden ist. Als der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Situation beruhigen wollte, soll ihm laut einer Polizeisprecherin ein Mann ins Gesicht geschlagen haben.

Auch die eintreffenden Einsatzkräfte konnten den stark aufgebrachten und randalierenden Mann nicht ohne Weiteres unter Kontrolle bringen, woraufhin ihm Handfesseln angelegt wurden und er zur psychiatrischen Behandlung stationär in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Medienberichten zufolge soll die Polizei bei dem Einsatz auch Reizgas gegen den Randalierer angewandt haben. Außerdem soll sich eine Frau lautstark mit dem am Boden festgehaltenen Mann solidarisiert und dessen Freilassung gefordert haben, woraufhin Befürworter der Polizeimaßnahmen dann mit der Frau in Streit geraten sein sollen. Die Polizei konnte diese Angaben nicht bestätigen.

Der BVG-Sicherheitsmitarbeiter erlitt laut Polizei ein Hämatom, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Gegen den Angreifer wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.