Kriege und Klimakrise als Thema Karfreitagsprozession soll mit mehreren Bischöfen durch Berlins Mitte ziehen

Die ökumenische Berliner Karfreitagsprozession zieht am 29. März durch den Bezirk Mitte. Sie beginnt um 11 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst in der Marienkirche am Alexanderplatz. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Sammelpunkt für die Prozessionsteilnehmer ist der Platz vor der Marienkirche, Karl-Liebknecht-Straße 8, 10178 Berlin.

Die vom Evangelischen Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte organisierte Prozession thematisiert in diesem Jahr „Leidensgründe“. Thematisch werden dabei Kriege, Klimakrise, Antisemitismus, Gewalt gegen queere Menschen, Missbrauch und sexualisierte Gewalt zusammengefasst.

„Das Kreuz steht für Gottes Leiden an der Welt“, sagt Superintendentin Silke Radosh-Hinder. „In den Texten, die wir an den Stationen der Prozession lesen, erinnern wir an menschliches Leid unserer Tage. Wir tragen dies symbolisch miteinander durch die Stadt und auf die Straße.“

Mehrere Bischöfe nehmen an der Prozession teil

An der Prozession nehmen der evangelische Bischof Christian Stäblein, der katholische Erzbischof Heiner Koch, der griechisch-orthodoxe Bischof Emmanuel von Christoupolis sowie zahlreiche Glaubensgeschwister aus der Ökumene teil. Geleitet wird die Prozession von Superintendentin Silke Radosh-Hinder.

Die Prozession startet am Alexanderplatz und führt zum Berliner Dom und vier weiteren Erinnerungsorten. An jeder Station tragen Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Organisationen einen Erinnerungstext vor, der eines der Leidensthemen vertieft.

Sie endet mit dem Segen von Erzbischof Koch, Bischof Stäblein und Bischof Emmanuel von Christoupolis vor der Sankt Hedwigs-Kathedrale auf dem Bebelplatz. Die Karfreitags-Prozession gibt es seit 2010.