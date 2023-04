Fahrbahn droht abzusacken Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg wegen Wasserrohrbruch gesperrt

Wegen einer Havarie ist der Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg in Richtung Ernst-Reuter-Platz zwischen Sophie-Charlotte-Straße und Suarezstraße für den Autoverkehr gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mit.

Demnach sei am Donnerstag auf dem Kaiserdamm ein Wasserrohr geplatzt. Da sich unter der Fahrbahn ein Gewölbe befinde und die Straße abzusacken drohe, wurde der Bereich zwischen Lietzensee und Sophie-Charlotte-Platz gesperrt. In Richtung Theodor-Heuss-Platz ist nur ein Fahrstreifen frei, wer von der Suarez- und Schloßstraße kommt, kann jeweils nur rechts abbiegen.

„Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich mehrere Wochen dauern“, kündigte die VIZ an. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren, da im gesamten Umfeld mit erheblichen Einschränkungen und Stau zu rechnen sei. (Tsp)

