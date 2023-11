Fahrer wollte angeblich zu Berliner Wochenmarkt Zoll findet mehr als 250.000 unversteuerte Zigaretten in Kleintransporter

Zöllner haben in Brandenburg mehr als 250.000 unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt. Wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Freitag mitteilte, kam es bereits am 18. November zu dem Fund.

Demnach zogen Zollbeamte auf der A12 einen Kleintransporter aus dem Verkehr, um ihn zu kontrollieren. Der Fahrer des Wagens, der zuvor aus Polen eingereist war, gab an, auf dem Weg zum Wochenmarkt nach Berlin zu sein.

Auf den ersten Blick fanden die Zöllner im Inneren des Transporters nur Obst, Gemüse und eine Ausstattung für einen Standaufbau. Doch bei genauerer Kontrolle entdeckten die Beamten unter den Kisten und Säcken Kartons voller unversteuerter Zigaretten.

Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Das Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg ermittelt in dem Fall. (Tsp)