Fahrer womöglich übermüdet Zehn Ukrainer bei Kleintransporter-Unfall auf A2 in Brandenburg verletzt

Ein Kleintransporter mit zehn Menschen aus der Ukraine ist am Sonntagmorgen auf der A2 bei Wollin im Landkreis Potsdam-Mittelmark verunglückt. Als mögliche Ursache komme Übermüdung des Fahrers in Betracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Nach ersten Erkenntnissen wurden alle zehn Insassen des Transporters, darunter ein Kind, verletzt – laut Polizei zwei von ihnen schwer. Ein Sprecher der Polizei sagte, es handle sich um ukrainische Staatsbürger. Ob es Geflüchtete seien, konnte er nicht sagen. Sie seien schon längere Zeit unterwegs gewesen. Die zehn Personen hätten sich auch untereinander nicht gekannt, sagte der Sprecher. Zwei von ihnen sagten der Polizei, sie wollten nach England weiterreisen.

Der Kleintransporter prallte auf der A2 hinter der Anschlussstelle Wollin gegen die Mittelleitplanke, schleuderte dann nach rechts und blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die Fahrbahn war Stunden lang gesperrt. (dpa)

