Fahrgäste wundern sich über Verspätungen Selenskyj und Herzog zu Besuch in Berlin – Einschränkungen im Auto- und S-Bahn-Verkehr

Wegen zwei Staatsbesuchen werden in Berlin ab dem späten Freitagvormittag viele Verkehrseinschränkungen erwartet. Für die Ankunft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und des israelischen Staatspräsidenten Jitzchak Herzog gibt es in Berlin große Sicherheitsvorkehrungen im Regierungsviertel.

Auf allen Linien kann es nach Angaben der Berliner S-Bahn deshalb zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Betroffen ist unter anderem der Verkehr des erst heute freigegebenen Nord-Süd-Tunnels. Die S1 und S2 verkehren seit 8 Uhr demnach nur im 20-Minuten-Takt. Der Tunnel war seit Anfang Januar für mehrere Wochen gesperrt.

Auch andere Linien wie die Ringbahnen S41 und S42 fahren seltener. S26 und S85 sind vollständig eingestellt, genau wie derzeit die Linie S45. Am U-Bahnhof Bundestag, Linie U5, sind laut BVG seit Freitagmorgen alle Ausgänge, mit Ausnahme des Ausgangs zur Paul-Löbe-Allee, verschlossen. Die BVG-Buslinie 100 wird in beiden Richtungen zwischen Reichstag/Bundestag und Nordische Botschaften/Adenauer-Stiftung umgeleitet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Passagiere wunderten sich am Morgen, dass es auch weitab des Regierungsviertels, auf der Linie S46, Verspätungen von mehr als 30 Minuten gab. Durchsage: „Grund ist ein Staatsbesuch.“ Ein Sprecher der S-Bahn sagte dem Tagesspiegel dazu, dass es aus Richtung des BER als Konsequenz auf polizeiliche Anordnung Ausdünnungen im Takt gebe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Laut der Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) kommt es zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich rund um das Regierungsviertel in Tiergarten. Auch am Flughafen BER sind demnach Verkehrseinschränkungen möglich.

Selenskyj wird bei seinem Besuch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammentreffen. Wann genau er in Berlin eintrifft, war zunächst nicht bekannt. Der israelische Präsident Jitzchak Herzog soll am Freitag um 11 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Gespräch im Schloss Bellevue treffen.

Selenskyj und Herzog zu Besuch: 2000 Polizisten im Einsatz

Konkrete Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen wollte die Polizei am Freitagmorgen auf Tagesspiegel-Anfrage nicht mitteilen. Eine Sprecherin sagte aber: „In und um das Regierungsviertel kann es zu Beeinträchtigungen im Individualverkehr kommen.“

Es seien rund 2000 Polizisten im Einsatz. Unterstützung bekommt die Berliner Polizei dabei von Beamten aus anderen Bundesländern, darunter Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Vom letzten Besuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin im Mai 2023 ist bekannt, dass die höchste Sicherheitsstufe galt. Der RBB berichtete, die Polizei spreche aktuell von „Schutzpersonen mit hohem Gefährdungspotenzial“.

Voraussichtlich wird die Polizei mehrere Straßen rund um das Bundeskanzleramt absperren, bevor Selenskyj mit einer Wagenkolonne oder einem Hubschrauber vom Berliner Flughafen im Regierungsviertel eintrifft. Auf Dächern postiert die Polizei üblicherweise Scharfschützen, Spürhunde werden eingesetzt und der Luftraum kontrolliert. (dpa, Tsp)