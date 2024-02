„Putin ist eine Bestie” Die Reaktionen zum mutmaßlichen Tod von Alexej Nawalny

Der Kritiker der russischen Führung, Alexej Nawalny, ist tot. Das teilte die Gefängnisverwaltung am Freitag mit. Der 47-Jährige war zu insgesamt mehr als 30 Jahren Haft verurteilt. Die Vorwürfe reichen von Betrug bis hin zu Extremismus. Er hat die Vorwürfe stets bestritten und als politisch motiviert bezeichnet.

Nawalny verbüßte eine jahrelange Haft in einer Strafkolonie und war erst im vergangenen Dezember in das Straflager „Polarwolf“ im eisigen Norden Russlands verlegt worden. Im Januar hatte ein sichtlich abgemargerter Nawalny bei einer Gerichtsanhörung bessere Haftbedingungen gefordert. Unter anderem seien die Essenspausen zu kurz.

Nach einem Gang im Freien am Freitag hatte Nawalny sich „unwohl gefühlt“ und „fast sofort das Bewusstsein verloren“, teilte die Gefängnisverwaltung der nördlichen Region Jamalo-Nenez am Freitag mit. Es sei medizinisches Personal herbeigerufen worden, das jedoch nicht in der Lage gewesen sei, Nawalny wiederzubeleben.

Für all das ist Wladimir Putin verantwortlich. Radoslaw Sikorski, polnischer Außenminister

Selenskyj: Nawalny sei von Putin getötet worden

Es sei offensichtlich, dass Alexej Nawalny von Russlands Präsident Wladimir Putin getötet worden sei, sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Presseauftritt mit Kanzler Olaf Scholz in Berlin. Putin sei es gleichgültig, wer sterbe, da es ihm nur um Machterhalt gehe.

„Es ist für mich offensichtlich: Er wurde getötet. Wie andere Tausende, die zu Tode gequält wurden wegen dieses einen Menschen“, so Selenskyj. „Putin ist es egal, wer sterben wird. Hauptsache, er bleibt bei seiner Position“, sagte Selenskyj.

Deshalb solle der russische Präsident „auch alles verlieren. Er sollte verlieren, er sollte alles verspielen, und er sollte dann auch zur Verantwortung gezogen werden für die Verbrechen.“

CDU-Politiker Brand: „Putin ist eine Bestie”

Der menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Brand, forderte die Bundesregierung zur Einbestellung des russischen Botschafters in Berlin auf. „Putin zeigt, was er für eine Bestie ist. Für alle Menschenleben, die er auf dem Gewissen hat, wird er ein Urteil bekommen“, sagte Brand (CDU) dem Tagesspiegel.

„Die Bundesregierung muss den russischen Botschafter einbestellen. Nawalny hat ein würdiges Begräbnis und internationale Würdigung verdient“, so der CDU-Politiker.

Bundeskanzler Scholz: Tod Nawalnys „bedrückend“

Bundeskanzler Olaf Scholz nennt den Tod Nawalnys bedrückend. Dass Nawalny zurück nach Russland gegangen sei, sei sehr mutig gewesen. Nun habe er diesen Mut „mit dem Leben bezahlt“, sagt Scholz in Berlin. Man wisse jetzt genau, was in Moskau für ein Regime regiere. Russland sei „längst keine Demokratie mehr“.

Baerbock würdigt Nawalnys Vorbildfunktion

Außenministerin Annalena Baerbock hat den in sibirischer Haft gestorbenen russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny als Vorbild für Freiheit und Demokratie gewürdigt. „Wie kaum ein anderer war Alexej Nawalny Sinnbild für ein freies und demokratisches Russland. Genau deswegen musste er sterben“, schrieb die Grünen-Politikerin am Freitag bei X, früher Twitter.

Deutsche Politiker kondolieren via X

Auch weitere deutsche Politiker haben auf dem Tod Nawalnys mit Bestürzung reagiert. Bundesfinanzminister Christian Lindner erklärte via Kurzmitteilungsplattform X: „Alexej Nawalny hat für ein demokratisches Russland gekämpft“. Putin habe ihn „zu Tode gequält. Das ist ein neuer, erschütternder Beleg für den verbrecherischen Charakter dieses Regimes. Alexej wird über seinen Tod hinaus allen weiter Hoffnung geben, die für ein anderes Russland kämpfen.“

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Michael Roth (SPD), schrieb am Freitag auf X, Russlands Präsident Wladimir Putin handele „wie ein Mafia-Pate, ganz in der Tradition Stalins: Hin und wieder ein Auftragsmord, um kritische Geister, die seine Allmacht infrage stellen, einzuschüchtern“. Russland sei eine Diktatur aus dem Lehrbuch.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach nannte Nawalny auf X einen Helden. „Durch seinen Widerstand hat er früh der Welt klargemacht, dass Putin ein rücksichtsloser Verbrecher im Amt ist.“ Die Vizepräsidentin des Bundestags, Katrin Göring-Eckardt, schrieb auf X: „Was für ein mörderisches System. Nawalny war Putins Angstgegner.“ Er habe für ein Russland gestanden, in dem Meinungen frei und Wahlen fair seien.

Die Linken-Politiker Dietmar Bartsch und Martin Schirdewan bezeichneten Nawalnys Tod als „politischen Mord“. „Sein erschütternder Tod geht auf das Konto Moskaus, das Putins schärfsten Kritiker eingekerkert hatte“, schrieb Bartsch auf X. Linken-Chef Schirdewan sprach ebenfalls von einem „politischen Mord mit Ansage“ und forderte eine internationale Aufklärung des Falls.

Reaktionen aus der Ukraine zum Tod Nawalnys

Der Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten, Andriy Yermak, machte auf seinem Telegram-Kanal den russischen Präsidenten für den Tod des Kreml-Kritikers verantwortlich. „Putin ist ein absolut böser Mensch, der Angst vor jeglicher Konkurrenz hat. Er schert sich nicht um das Leben der Russen. Jeder, der zu Verhandlungen aufruft, sollte verstehen, dass man ihm nicht trauen kann. Die einzige Sprache, die er versteht, ist die Sprache der Gewalt.“

Ich weiß nicht, ob Nawalny das geplant hat, aber zumindest hat er der Ukraine mit seinem Tod geholfen. Wolodymyr Omeljan, ehemaliger Minister für Infrastruktur der Ukraine

Der ehemalige Minister für Infrastruktur der Ukraine, Wolodymyr Omeljan, postete via Facebook: „Ich weiß nicht, ob Nawalny das geplant hat, aber zumindest hat er der Ukraine mit seinem Tod geholfen. Mit seinem Tod in einer russischen Kolonie auf Befehl Putins können wir den Diskussionen in einigen pseudoliberalen Kreisen über das ‘andere Russland’ ein Ende setzen. Es gibt kein anderes Russland, es ist tot! Und die Ukrainer wissen sehr wohl, dass es nie geboren wurde.“

Friedensnobelpreisträger Muratow spricht von „Mord“

Der russische Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow bezeichnet den Tod des inhaftierten Oppositionsführers Alexej Nawalny als „Mord“. Er sei der Ansicht, dass die Haftbedingungen zu Nawalnys Ableben geführt hätten, sagt der Journalist zur Nachrichtenagentur Reuters.

Stoltenberg zeigt sich „tief betroffen und beunruhigt“

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist nach eigenen Worten „tief betroffen und beunruhigt“ über die Berichte zum Tod des russischen Regierungsgegners Alexej Nawalny. „Wir müssen alle Fakten klären“, sagt Stoltenberg. Russland müsse alle Fragen zu den Todesumständen klären.

Britischer Premier Sunak würdigt Mut Nawalnys

Der britische Premierminister Rishi Sunak reagiert schockiert auf den Tod des russischen Oppositionspolitikers. „Das sind furchtbare Nachrichten“, sagt Sunak. Als schärfster Verfechter der russischen Demokratie habe Nawalny sein ganzes Leben lang unglaublichen Mut bewiesen.

Oppositionspolitiker Nadeschdin würdigt Nawalny

Der russische Oppositionspolitiker Boris Nadeschdin würdigt Alexej Nawalny. „Nawalny ist einer der talentiertesten und mutigsten Menschen Russlands“, schreibt er auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. Er bete, dass sich die Informationen über seinen Tod als unwahr erweisen würden. Nadeschdin kritisiert offen den Krieg Russlands gegen die Ukraine und wollte bei der Präsidentenwahl im März antreten. Dies verwehrte ihm die Wahlkommission.

Präsident Lettlands: Nawalny „vom Kreml brutal ermordet“

Der Kreml hat nach den Worten des lettischen Präsidenten Edgars Rinkevics den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny auf dem Gewissen. „Was auch immer Sie über Alexej Nawalny als Politiker denken, er wurde einfach vom Kreml brutal ermordet“, schreibt er auf X (früher Twitter).

„Das ist eine Tatsache und etwas, das man über die wahre Natur des gegenwärtigen russischen Regimes wissen sollte.“ Sein Beileid gelte der Familie und den Freunden Nawalnys.

Polnischer Außenminister: Nawalny sei ein „Held“

Auch der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski würdigte den verstorbenen russischen Oppositionspolitiker. „Mein Herz gilt jetzt der Familie von Alexej Nawalny, der ein Held und Symbol für alle russischen Demokraten ist“, zitiert ihn die staatliche Nachrichtenagentur PAP. Er sei in einem Prozess wegen falscher Anschuldigungen verurteilt worden. „Er wurde ins Gefängnis gesteckt, wo er unter schrecklichen Bedingungen lebte“, sagte Sikorski. „Für all das ist Wladimir Putin verantwortlich.“

Außenminister Frankreichs: Tod erinnere an Realität von Putins Regime

Der französische Außenminister Stéphane Sejourne bedauert den Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. „Sein Widerstand gegen ein System der Unterdrückung hat ihn das Leben gekostet“, erklärt Sejourne. „Sein Tod in einer Strafkolonie erinnert uns an die Realität des Regimes von Wladimir Putin.“ (Reuters, dpa, dfs, mira)