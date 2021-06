Auf Ebay-Kleinanzeigen – und wahrscheinlich auch auf der Homepage von Radio Eriwan – ist kürzlich ein Stellenangebot erschienen mit dem Titel: „Mitarbeiter m/w/d Produktion für TESLA“. Weiter unten hieß es: „Autos sind deine Leidenschaft? Dann haben wir hier den richtigen Job bei TESLA für dich“ – als Produktionshelfer ohne Berufserfahrung, in Vollzeit bei Zweischichtsystem.

Elf Euro pro Stunde sind zwar kein Knaller und ziemlich weit weg von dem, was die Gesandten des Gi-Ga-Gutzemanns selbst Ungelernten in Aussicht gestellt hatten, aber für Tesla kann man das schon mal machen. Was eigentlich genau? Die „B.Z.“ hat nachgefragt bei der nicht ganz kleinen Personaldienstleistungsfirma, die die Anzeige aufgegeben hatte.

Es gehe „vorwiegend um Reinigungstätigkeiten“, bekam der Kollege zu hören; die Fabrik stehe ja schon, und „nach einigen Monaten bei uns können Sie dann von Tesla übernommen werden“.

Oder auch nicht, denn wie der Kollege durch weiteres Insistieren herausfand, war Tesla überhaupt nicht involviert, sondern nur irgendein Dienstleister auf dem Gelände, der Reinigungskräfte sucht. Die Anzeige sei ein Fehler und inzwischen gelöscht; es habe „zu keiner Zeit die Absicht einer Täuschung“ bestanden.

Natürlich nicht. Als „Mitarbeiter Produktion“ in Grünheide kann man ja beispielsweise auch Kiefernpollenhaufen produzieren, indem man den gelbgrünen Staub zusammenfegt. Oder man baut Lithium ab, indem man Handys zerlegt. („Handys sind deine Leidenschaft?“)

Sollte Ihnen demnächst eine Stelle als Zitronenfalter angeboten werden, bewerben Sie sich bitte nicht überhastet. Vor allem nicht, wenn über dem Inserat „Fliegen ist deine Leidenschaft?“ steht und die Möglichkeit von Freiflügen angeboten wird.