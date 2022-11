Festnahme in Berlin-Lichtenberg Männer liefern sich in gestohlenem Transporter Verfolgungsjagd mit Polizei

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag einen 22-jährigen Autofahrer und seinen 33 Jahre alten Beifahrer in Berlin-Lichtenberg festgenommen. Zuvor waren beide in einem weißen Kleintransporter vor einer Kontrolle geflüchtet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach waren die Männern den Beamten zunächst gegen 22.30 Uhr in Alt-Treptow aufgefallen, weil sie deutlich zu schnell auf der Puschkinallee in Richtung Elsenstraße fuhren. Der junge Fahrer habe Anhaltezeichen der Polizeikräfte ignoriert, den Wagen stattdessen beschleunigt und sei über die Elsenbrücke in Richtung Friedrichshain gerast, hieß es.

Auf seiner Flucht ignorierte er den Angaben nach mehrere rote Ampeln und verursachte beim Abbiegen auf der Kreuzung Gabriel-Max-Straße Ecke Krossener Straße einen Unfall mit einem weiteren Fahrzeug. Dabei sei auch ein parkender Wagen beschädigt worden.

Zwei Polizeikräfte bei Festnahme verletzt

Wegen der gefährlichen Fahrweise des Mannes brachen die Einsatzkräfte die Verfolgung zunächst ab. Kurze Zeit später sei der Wagen zivilen Beamten jedoch auf der Landsberger Allee aufgefallen, hieß es weiter. Gemeinsam mit angeforderten Unterstützungskräften sei es ihnen dann gelungen, den Transporter an der Kreuzung Frankfurter Allee Ecke Alfredstraße zu stoppen.

Die Männer hätten zwar noch versucht, zu Fuß weiter zu flüchten, konnten jedoch von Polizeikräften festgenommen werden. Dabei habe einer der Verdächtigen einen Polizisten angegriffen und leicht verletzt. Eine weitere Polizistin wurde ebenfalls leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide mussten ihren Dienst vorzeitig beenden.

Im Transporter fanden die Einsatzkräfte mutmaßliche Drogen, die sichergestellt wurden. Zudem ergaben die Ermittlungen vor Ort, dass der Wagen am 8. November in Neukölln gestohlen worden war.

Der 22 Jahre alte Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer wurden ins Polizeigewahrsam gebracht und anschließend einem Fachdezernat des Landeskriminalamts übergeben. Gegen die beiden Männer wird nun wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Widerstandes gegen und tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (Tsp)

