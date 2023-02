Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde? Für die Berliner FDP wird es ein langer Abend

Erst der Jubel, dann betretene Stille: Als um Punkt 18 Uhr die erste ARD-Hochrechnung durch das gläserne Foyer des Hans-Dietrich-Genscher-Hauses rauscht, muss das Gehörte erstmal verarbeitet werden: Nur 4,5 Prozent sind demnach übrig geblieben von den 7,1 Prozent, die es noch 2021 für die Berliner FDP gegeben hatte.

Ein Hauch von Hoffnung kehrt aber unter die rund 500 Gäste der Wahlparty zurück, als FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai mit Sebastian Czaja von Applaus begleitet auf die Bühne tritt. „Das wird ein langer und spannender Abend“, verspricht Djir-Sarai, was heißen soll: Noch ist nicht alles verloren – Hochrechnungen sind eben doch nur Hochrechnungen.

Erneut brandet lauter Beifall auf, als er sich bei „unserem Spitzenkandidaten Sebastian Czaja“ bedankt und hinterherschickt, „dass die FDP nichts für schwache Nerven ist“: Knappe Ergebnisse sind nichts Neues für die Liberalen. So ist die Stimmung schon etwas aufgehellt, als Czaja sich an das liberale Partyvolk wendet: „Wir haben für den politischen Wechsel gekämpft“, sagt Czaja tapfer, aber nicht kleinlaut, und wieder bedanken sich seine Anhänger im übervollen Foyer mit heftigem Applaus.

Auch Kubicki versucht, Zuversicht zu verbreiten

Aber noch will auch Czaja die Wahl nicht verloren geben. „Wir glauben an den Wechsel“, schickt er hinterher und dass „wir noch Möglichkeiten haben“. In jeden Fall werde man jetzt „den Abend zusammen verbringen“ und dann „genau hinschauen – egal aus welcher Position heraus. Das kann ich heute Abend schon versprechen“.

Wenige Minuten vor den ersten Hochrechnungen hatte auch Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki entspannte Zuversicht zu verbreiten versucht: Nach 50 Jahren FDP-Wahlkämpfen gebe es nichts, was er nicht erlebt habe mit der FDP in Berlin, sagt er. Auch die guten Zeiten mit rund zehn Prozent von 2001 unter dem damaligen Spitzenkandidaten Günter Rexrodt, der fünf Jahre zuvor nur 2,5 Prozent eingefahren hatte. Unberechenbar eben, oder wie es der Generalsekretär formuliert hatte: nichts für schwache Nerven.

Und dann, um 18.54 Uhr, brandet abermals Applaus auf: Fünf Prozent, sagt die ZDF-Hochrechnung. Es könnte wirklich ein langer Abend werden. Aber eines ist in jedem Fall klar: Der Spitzenwert, den die FDP jemals in (West-)Berlin erreichte, bleibt unerreichbar: 12,8 Prozent im Jahr 1954. Wo damals die Wahlparty stattfand, ist nicht überliefert.

